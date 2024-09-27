Погрози бійцю ЗСУ: Нацбанк почав перевірку свого менеджера, — ЗМІ

За словами журналістів, за результатами перевірки правління Нацбанку розгляне встановлені факти та ухвалить "рішення".

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Національний банк запустив свою службову перевірку їхнього керівника Управління по роботі з проблемними активами Павла Поляруша, який міг погрожувати білоруському добровольцю Андрію Трацевському. Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на свої джерела в НБУ.

У матеріалі йдеться, що після того, як установа отримала інформацію про конфлікт, вона звернулася до правоохоронних органів для того, щоб отримати достовірні дані про його обставини.

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За результатами власної перевірки правління Нацбанку розгляне встановлені факти та ухвалить "відповідні рішення".

Поляруш погрожував бійцю ЗСУ: що відомо

Раніше повідомляли, що Поляруш нібито погрожував військовослужбовцю ЗСУ прострелити ногу. На відео, опублікованому в соцмережах, видно, що Павло Поляруш стоїть із мобільним телефоном у руках і щось фотографує або знімає на камеру. Водночас військовий за кадром стверджує, що Поляруш погрожував прострелити йому ноги. Військовослужбовець додав, що банкір ледь не збив його. Він переконаний, що Поляруш був у нетверезому стані, а від проходження тесту на вміст алкоголю відмовився. Сам Поляруш на відео заперечує все.

Поляруш погрожував бійцю ЗСУ

Також нагадаємо, що в Ніжині правоохоронець збив військовослужбовця на смерть. За даними слідства, водій був тверезим, однак це не допомогло уникнути пригоди. На проїжджу частину раптово вибіг чоловік і отримані травми виявилися несумісними з життям.