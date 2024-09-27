Угрозы бойцу ВСУ: Нацбанк начал проверку своего менеджера, — СМИ

По словам журналистов, по результатам проверки правление Нацбанка рассмотрит установленные факты и примет "решения".

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Национальный банк запустил свою служебную проверку их руководителя Управления по работе с проблемными активами Павла Поляруша, который мог угрожать белорусскому добровольцу Андрею Трацевскому. Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на свои источники в НБУ.

В материале говорится, что после того, как учреждение получило информацию о конфликте, оно обратилось в правоохранительные органы для того, чтобы получить достоверные данные по его обстоятельствам.

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По результатам собственной проверки правление Нацбанка рассмотрит установленные факты и примет "соответствующие решения".

Поляруш угрожал бойцу ВСУ: что известно

Ранее сообщали, что Поляруш якобы угрожал военнослужащему ВСУ прострелить ногу. На видео опубликованном в соцсетях видно, что Павел Поляруш стоит с мобильным телефоном в руках и что-то фотографирует или снимает на камеру. В то же время военный за кадром утверждает, что Поляруш угрожал прострелить ему ноги. Военнослужащий добавил, что банкир едва не сбил его. Он убежден, что Поляруш был в нетрезвом состоянии, а от прохождения теста на содержание алкоголя отказался. Сам Поляруш на видео отрицает все.

Поляруш угрожал бойцу ВСУ

Также напомним, что в Нежине правоохранитель сбил военнослужащего насмерть. По данным следствия, водитель был трезв, однако это не помогло избежать происшествия. На проезжую часть внезапно выбежал мужчина и полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.