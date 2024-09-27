Начинаются "качели": в Нежине правоохранитель сбил военнослужащего насмерть, детали (фото)

По данным следствия, водитель был трезв, однако это не помогло избежать происшествия. На проезжую часть внезапно выбежал мужчина и полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

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По факту смерти военнослужащего в центре Нежина Черниговской области, которого сбил автомобиль, было открыто уголовное производство. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

По данным следствия, за рулем автомобиля, который и совершил наезд, был один из руководителей Нежинского районного управления полиции. Произошло это утром пятницы, 27 сентября.

"Сегодня около 11:00, правоохранитель на служебном автомобиле двигался к одному из перекрестков в центре Нежина. Внезапно на проезжую часть выбежал мужчина. Избежать столкновения не удалось, от полученных травм военнослужащий скончался на месте. По предварительным данным, водитель был трезв", — говорится в сообщении.

В Нежине произошло летальное ДТП с военнослужащим Фото: ГБР В Нежине полицейский сбил военного Фото: ГБР

Уголовное производство осуществляется по признакам правонарушения, которое предусмотрено ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего.

В текущий момент проводятся определенные следственные действия, которые помогут полностью и всесторонне исследовать обстоятельства ДТП, произошедшего в Нежине. Процессуальное руководство осуществляет Черниговская областная прокуратура.

В Нежине военнослужащего насмерть сбил автомобиль Фото: ГБР В Нежине военнослужащего насмерть сбил автомобиль Фото: ГБР

Местные власти никак не комментировали инцидент на момент публикации материала. В Telegram-канале "Ніжин Оперативно" призвали граждан, у которых есть запись аварии, поделиться им, ведь за рулем автомобиля находился представитель правоохранительных органов и "теперь начинаются "качели".

Жителей Нежина призвали поделиться записями аварии с полицейским и военным Фото: Скриншот

Напомним, 19 августа сообщалось, что возле Черновцов пьяный мужчина совершил ДТП. За рулем грузовика, который врезался в столб, находился священник, в крови которого было алкоголя в 10 раз больше допустимого, сообщила Национальная полиция. Во время задержания он бился и вырывался, поэтому может оказаться за решеткой на срок до двух лет.