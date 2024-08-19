Избил полицейскую и убегал: возле Черновцов пьяный священник совершил ДТП (фото)

За рулем грузовика, который врезался в столб, находился священник, в крови которого было алкоголя в 10 раз больше допустимого, сообщила Нацполиция. Во время задержания он бился и вырывался, поэтому может оказаться за решеткой на срок до двух лет.

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Посреди автотрассы, которая проходит через село Молница, грузовик с цистерной врезался в придорожный столб. После этого машина не остановилась, поскольку водитель решил скрыться с места дорожно-транспортного происшествия (ДТП). Когда полиция его догнала, то выяснилось, что за рулем был пьяный священнослужитель. Об уровне алкоголя в крови задержанного и о том, как он избил правоохранительницу, рассказала пресс-служба Национальной полиции.

Пресс-служба Нацполиции сообщила, что ДТП произошло днем 18 августа. Поскольку водитель покинул место происшествия, то его решили перехватить подразделением правоохранителей, которые находились в селе Герца. За несколько часов мужчину задержали и увидели, что он в черной сутане — то есть священник. Во время общения он показывал признаки опьянения. Анализ в алкотестере "Драгер" показал десятикратное превышение допустимого уровня алкоголя в крови: 1,94 промилле при норме 0,2. Мужчина бросился с кулаками на полицейскую и избил ее, заявила пресс-служба ведомства. Кроме того, во время драки он пытался выхватить оружие, но это не удалось — фигуранта вовремя скрутили и доставили в участок.

В ведомстве сообщили, что священник получил протокол по ст. 130 административного кодекса — "вождение в нетрезвом состоянии" (наказание — 17 тыс. штрафа). В то же время открыли уголовное производство из-за нападения на полицейскую по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса — "сопротивление правоохранителям" (максимальное наказание — до двух лет тюрьмы).

ДТП под Черновцами — священник, которого задерживают после удара о столб Фото: Национальная полиция

В заметке Нацполиции можно увидеть вмятины на цистерне после удара о столб. Видим, что металл смялся, но отверстий не видно.

ДТП под Черновцами — как выглядит машина, на которой священник врезался в столб Фото: Национальная полиция ДТП под Черновцами — грузовик, на котором священник врезался в столб Фото: Национальная полиция

Также есть фото дороги, где произошло ДТП, и столба, о который ударился фигурант. Визуально не заметно повреждений. Населенный пункт, в котором грузовик со священником врезался в столб, расположен в 18 км от Черновцов.

ДТП под Черновцами — как выглядит дорога, где священник врезался в столб Фото: Национальная полиция ДТП под Черновцами — населенный пункт, в котором священник врезался в столб Фото: Google Maps

Отметим, 7 июля в Нацполиции сообщили о серьезном ДТП на дороге между Ровно и Хмельницким. Во время автотрощи перевернулся автобус, который столкнулся с грузовиком. Погибли 14 человек, еще несколько оказались в больнице с тяжелыми травмами. Согласно предварительным данным, водитель грузовика зачем-то выехал на полосу встречного движения и ударил по маршрутке с людьми.

Напоминаем, в июне произошли изменения в действиях пограничников в отношении мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу в Черновицкой области.