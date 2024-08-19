Побив поліцейську й тікав: біля Чернівців п'яний священник вчинив ДТП (фото)

За кермом вантажівки, яка врізалась у стовп, перебував священник, у крові якого було алкоголю у 10 разів більше допустимого, повідомила Нацполіція. Під час затримання він бився та виривався, тому може опинитись за ґратами на термін до двох років.

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Посеред автотраси, яка проходить через село Молниця, вантажівка з цистерною врізалась у придорожній стовп. Після цього машина не спинилась, оскільки водій вирішив втікати з місця дорожньо-транспортної пригоди (ДТП). Коли поліція його наздогнала, то з'ясувалось, що за кермом був п'яний священнослужитель. Про рівень алкоголю у крові затриманого і про те, як він побив правоохоронницю, розповіла пресслужба Національної поліції.

Пресслужба Нацполіції повідомила, що ДТП сталось вдень 18 серпня. Оскільки водій залишив місце пригоди, то його вирішили перехопити підрозділом правоохоронців, які перебували у селі Герця. За кілька годин чоловіка затримали і побачили, що він у чорній сутані — тобто священник. Під час спілкуванням він показував ознаки сп'яніння. Аналіз в алкотестері "Драгер" показав десятикратне перевищення допустимого рівня алкоголю у крові: 1,94 проміле при нормі 0,2. Чоловік кинувся з кулаками на поліцейську та побив її, заявила пресслужба відомства. Крім того, під час бійки він намагався вихопити зброю, але це не вдалось — фігуранта вчасно скрутили та доправили у відділок.

У відомстві повідомили, що священник отримав протокол за ст. 130 адміністративного кодексу — "водіння у нетверезому стані" (покарання — 17 тис. штрафу). Водночас відкрили кримінальне провадження через напад на поліцейську за ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу — "опір правоохоронцям" (максимальне покарання — до двох років тюрми).

ДТП під Чернівцями - священник, якого затримують після удару об стовп Фото: Національна поліція

У дописі Нацполіції можна побачити вм'ятини на цистерні після удару об стовп. Бачимо, що метал зім'явся, але отворів не видно.

ДТП під Чернівцями - як виглядає машина, на якій священник врізався у стовп Фото: Національна поліція ДТП під Чернівцями - вантажівка, на якій священник врізався у стовп Фото: Національна поліція

Також є фото дороги, де сталось ДТП, і стовпа, об який вдарився фігурант. Візуально не помітно пошкоджень. Населений пункт, у якому вантажівка зі священником врізалась в стовп, розташована за 18 км від Чернівців.

ДТП під Чернівцями - як виглядає дорога, де священник врізався у стовп Фото: Національна поліція ДТП під Чернівцями - населений пункт, у якому священник врізався у стовп Фото: Google Maps

Зазначимо, 7 липня у Нацполіції повідомили про серйозну ДТП на дорозі між Рівним та Хмельницьким. Під час автотрощі перевернувся автобус, який зіштовхнувся з вантажівкою. Загинуло 14 людей, ще кілька опинились у лікарні з важкими травмами. Згідно з попередніми даними, водій вантажівки навіщось виїхав на смугу зустрічного руху і вдарив по маршрутці з людьми.

Нагадуємо, у червні стались зміни у діях прикордонників щодо чоловіків, які намагались незаконно перетнути кордон у Чернівецькій області.