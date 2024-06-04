На Буковині усіх чоловіків, затриманих на кордоні, відправлятимуть до ТЦК: але є нюанс

Це одне з нововведень, передбачене постановою Кабінету міністрів України про проведення призову на військову службу.

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У Чернівецькій області чоловіків, яких затримуватимуть на державному кордоні під час спроби незаконного перетину, доставлятимуть одразу до ТЦК. Про це Суспільному повідомив помічник начальника Чернівецького прикордонного загону Ігор Заруднєв.

За його словами, прикордонники мають право викликати поліцію, яка проводить адміністративне затримання та доправить військовозобовʼязаного до ТЦК, але за умови, якщо громадянин перебуває у розшуку Нацполіції.

"Раніше на усіх порушників, які намагались незаконно перетнути кордон, працівники складали протокол про адмінпорушення і відправляли в суд, який вирішував, яке покарання обрати. Зараз чітко прописано, якщо "по лінії ТЦК" людина перебуває у розшуку, прикордонники передають її поліції, а поліція доставляє прямо в ТЦК", — каже Ігор Заруднєв.

Він зазначив, що це одне з нововведень, передбачених постановою Кабміну про проведення призову на військову службу.

Ігор Руднєв також додав, що комунікація прикордонників напряму з працівниками ТЦК та СП була і до нового законну про мобілізацію, але зараз покращилась.

Нагадаємо, що на Львівщині працівники ТЦК на автомобілі збили чоловіка на велосипеді, який намагався від них утекти. У результаті ДТП військовозобов'язаний упав з велосипеда, а автівка військових з’їхала у кювет.