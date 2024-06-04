На Буковине всех мужчин, задержанных на границе, будут отправлять в ТЦК: но есть нюанс

Это одно из нововведений, предусмотренное постановлением Кабинета министров Украины о проведении призыва на военную службу.

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В Черновицкой области мужчин, которых будут задерживать на государственной границе при попытке незаконного пересечения, будут доставлять сразу в ТЦК. Об этом Общественному сообщил помощник начальника Черновицкого пограничного отряда Игорь Заруднев.

По его словам, пограничники имеют право вызвать полицию, которая проводит административное задержание и доставит военнообязанного в ТЦК, но при условии, если гражданин находится в розыске Нацполиции.

"Раньше на всех нарушителей, которые пытались незаконно пересечь границу, работники составляли протокол об админнарушении и отправляли в суд, который решал, какое наказание выбрать. Сейчас четко прописано, если "по линии ТЦК" человек находится в розыске, пограничники передают его полиции, а полиция доставляет прямо в ТЦК", — говорит Игорь Заруднев.

Он отметил, что это одно из нововведений, предусмотренных постановлением Кабмина о проведении призыва на военную службу.

Игорь Руднев также добавил, что коммуникация пограничников напрямую с работниками ТЦК и СП была и до нового закона о мобилизации, но сейчас улучшилась.

Напомним, что на Львовщине работники ТЦК на автомобиле сбили мужчину на велосипеде, который пытался от них убежать. В результате ДТП военнообязанный упал с велосипеда, а машина военных съехала в кювет.