Починаються "гойдалки": у Ніжині правоохоронець збив військовослужбовця на смерть, деталі (фото)

За даними слідства, водій був тверезий, однак це не допомогло уникнути пригоди. На проїжджу частину раптово вибіг чоловік і отримані травми виявилися несумісними з життям.

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За фактом смерті військовослужбовця в центрі Ніжина Чернігівської області, якого збив автомобіль, було відкрито кримінальне провадження. Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

За даними слідства, за кермом автомобіля, який і скоїв наїзд, був один із керівників Ніжинського районного управління поліції. Сталося це вранці п'ятниці, 27 вересня.

"Сьогодні близько 11:00, правоохоронець на службовому автомобілі рухався до одного з перехресть у центрі Ніжина. Раптово на проїжджу частину вибіг чоловік. Уникнути зіткнення не вдалося, від отриманих травм військовослужбовець помер на місці. За попередніми даними, водій був тверезий", — ідеться в повідомленні.

У Ніжині сталася летальна ДТП із військовослужбовцем Фото: ДБР У Ніжині поліцейський збив військового Фото: ДБР

Кримінальне провадження здійснюється за ознаками правопорушення, яке передбачене ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого.

Наразі проводяться певні слідчі дії, які допоможуть повністю та всебічно дослідити обставини ДТП, що сталася в Ніжині. Процесуальне керівництво здійснює Чернігівська обласна прокуратура.

У Ніжині військовослужбовця на смерть збив автомобіль Фото: ДБР У Ніжині військовослужбовця на смерть збив автомобіль Фото: ДБР

Місцева влада ніяк не коментувала інцидент на момент публікації матеріалу. В Telegram-каналі "Ніжин Оперативно" закликали громадян, у яких є запис аварії, поділитися ним, адже за кермом автомобіля перебував представник правоохоронних органів, і "тепер починаються "гойдалки".

Жителів Ніжина закликали поділитися записами аварії з поліцейським і військовим Фото: Скриншот

Нагадаємо, 19 серпня повідомлялося, що біля Чернівців п'яний чоловік скоїв ДТП. За кермом вантажівки, яка врізалася у стовп, перебував священник, у крові якого було алкоголю в 10 разів більше від допустимого, повідомила Національна поліція. Під час затримання він бився і виривався, тож може опинитися за ґратами на строк до двох років.