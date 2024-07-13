В Запорожье водитель сбил военнослужащего и оставил его умирать на обочине, — полиция

Происшествие произошло в поселке Камышеваха. Полиция разыскивает владельца автомобиля с характерными механическими повреждениями.

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В пятницу вечером, 12 июля, водитель автомобиля "Toyota Hilux" совершил наезд на военнослужащего, когда тот шел по обочине в попутном направлении движения. Об этом информирует Нацполиция.

Как отмечается, происшествие произошло около 21:35 на улице Богдана Хмельницкого поселка Камышеваха Запорожского района.

Неизвестный водитель, не останавливаясь, покинул место дорожно-транспортного происшествия.

От полученных травм пешеход скончался на месте.

Сейчас полицейские разыскивают автомобиль, который имеет характерные механические повреждения, в частности отсутствует передний бампер и повреждено левое боковое зеркало.

Правоохранители призывают возможных свидетелей происшествия или тех, кто может предоставить любую информацию о местонахождении автомобиля "Toyota Hilux", сообщить по телефону: +38(061)-434-19-16 или 102.

"Важна любая информация, которая поможет найти виновника и привлечь его к ответственности за совершенное преступление", — говорится в сообщении полиции.

Напомним, 21 мая, двое работников Краматорского районного управления полиции погибли в ДТП при исполнении служебных обязанностей. Военный грузовик наехал на служебное авто правоохранителей.

Также Фокус писал о том, что 9 июня в Одессе возле ТРЦ "Ривьера" на Южной дороге произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. BMW влетела в группу людей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.