Высокопоставленный чиновник Нацбанка Поляруш угрожал прострелить ногу бойцу ВСУ: что известно (видео)

По словам военнослужащего с позывным "Бессмертный", Павел Поляруш был в нетрезвом состоянии и едва его не сбил. Сам Поляруш все обвинения отрицает, но проходить тест на содержание алкоголя отказался.

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Руководитель Управления по работе с проблемными активами Национального банка Украины Павел Поляруш якобы угрожал военнослужащему ВСУ прострелить ногу. Об этом сообщили Новости.LIVE со ссылкой на бойца с позывным "Бессмертный".

На видео опубликованном в соцсетях видно, что Павел Поляруш стоит с мобильным телефоном в руках и что-то фотографирует или снимает на видеокамеру телефона. В то же время военный за кадром утверждает, что Поляруш угрожал прострелить ему ноги

Военнослужащий ВСУ также отметил, что банкир едва не сбил его, а потом выскочил из авто, перекрывая тем самым проезжую часть.

Кроме того, военный убежден, что Поляруш был в нетрезвом состоянии, а от прохождения теста на содержание алкоголя отказался.

Сам Поляруш на видео отрицает все, о чем говорит военный, а также утверждает, что ему разбили очки и требует за это компенсацию, чтобы купить новые.

Павел Поляруш пока не комментировал инцидент. На официальных страницах Национального банка пока также нет заявлений по этому скандалу.

Отметим, что Павла Поляруша назначили руководителем Управления по работе с проблемными активами НБУ в апреле 2023 года. До этого он работал в Министерстве обороны Украины советником заместителя министра, где отвечал за налаживание сотрудничества с украинскими и международными поставщиками, а также координировал вопросы логистики.

Напомним, 26 сентября стало известно, что на Кировоградщине военный инструктор избил мобилизованного автоматом на полигоне.

11 сентября в Ивано-Франковске толпа молодых людей жестоко избила военного.