Високопосадовець Нацбанку Поляруш погрожував прострелити ногу бійцю ЗСУ: що відомо (відео)

За словами військовослужбовця з позивним "Безсмертний", Павло Поляруш був у нетверезому стані та ледь його не збив. Сам Поляруш усі звинувачення заперечує, але проходити тест на вміст алкоголю відмовився.

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Керівник Управління по роботі з проблемними активами Національного банку України Павло Поляруш начебто погрожував військовослужбовцю ЗСУ прострелити ногу. Про це повідомили Новини.LIVE з посиланням на бійця з позивним "Безсмертний".

На відео опублікованому в соцмережах видно, що Павло Поляруш стоїть з мобільним телефоном в руках та щось фотографує або знімає на відеокамеру телефона. Водночас військовий за кадром стверджує, що Поляруш погрожував прострелити йому ноги

Військовослужбовець ЗСУ також наголосив, що банкір ледь не збив його, а потім вискочив з авто, перекриваючи тим самим проїжджу частину.

Крім того, військовий переконаний, що Поляруш був у нетверезому стані, а від проходження тесту на вміст алкоголю відмовився.

Сам Поляруш на відео заперечує усе, про що говорить військовий, а також стверджує, що йому розбили окуляри та вимагає за це компенсацію, щоб купити нові.

Павло Поляруш наразі не коментував інцидент. На офіційних сторінках Національного банку поки що також немає заяв щодо цього скандалу.

Зазначимо, що Павла Поляруша призначили керівником Управління по роботі з проблемними активами НБУ у квітні 2023. До цього він працював у Міністерстві оборони України радником заступника міністра, де відповідав за налагодження співпраці з українськими та міжнародними постачальниками, а також координував питання логістики.

Нагадаємо, 26 вересня стало відомо, що на Кіровоградщині військовий інструктор побив мобілізованого автоматом на полігоні.

11 вересня в Івано-Франківську натовп молодиків жорстоко побив військового.