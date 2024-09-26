На Кіровоградщині військовий інструктор побив мобілізованого автоматом на полігоні (фото)

Курсанта з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні. Підозрюваному загрожує до дванадцяти років позбавлення волі, повідомили у ДБР.

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За фактом побиття військовослужбовця на навчальному полігоні на Кіровоградщині було порушено кримінальне провадження. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

Як повідомляється, інцидент стався ще 17 вересня. Під час занять з вогневої підготовки між інструктором та одним з курсантів виник конфлікт.

У результаті суперечки посадовець побив військовослужбовця прикладом автомата. Після чого з тілесними ушкодженнями курсанта госпіталізували до лікарні.

Позиція постраждалого

Як інформує "Суспільне", постраждалому військовослужбовцю Олексію 38 років, він родом з Миколаївської області. До війни чоловік працював у ІT-сфері й, як частково придатний по здоров'ю до служби в лавах ЗСУ, він добровільно звернувся у полк зв'язку.

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Чоловік розповів, що його погодились взяти на службу та надали рекомендаційний лист до ТЦК. Він пройшов військово-лікарську комісію в Інгульському "військкоматі", який направив його у навчальний центр військової частини А1890.

"Але мої командири та інструктори, ігноруючи рекомендаційний лист, намагалися силою змусити мене вирушити на службу в іншу військову частину", — розповів постраждалий.

Зі слів Олексія, в результаті відмови виник словесний конфлікт й на полігоні у Кіровоградській області його побили.

Наслідки побиття військовозобов'язаного на полігоні Фото: Суспільне

"До мене застосовували тортури, стріляючи з табельної зброї. Мені завдали серйозних травм і непоправної шкоди здоров'ю. Швидше за все у подальшому я не зможу виконувати свій військовий обов’язок", — каже чоловік, який лікується у Кіровоградському обласному госпіталі ветеранів війни.

Як повідомляє ДБР, вже наступного дня, 18 вересня, слідчі порушили провадження за ч. 5 ст. 426-1 ККУ.

Зазначимо, що перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, яке заподіяли істотну шкоду, карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Додамо, що на момент виходу матеріалу офіційних коментарів від військової частини, де стався інцидент, не було.

Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, як декілька юнаків побили 40-річного військового в Івано-Франківську на Прикарпатті.

Пізніше правоохоронці затримали трьох чоловіків, які побили військовослужбовця посеред вулиці. Наймолодшому фігуранту лише 17 років.