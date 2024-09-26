На Кировоградщине военный инструктор избил мобилизованного автоматом на полигоне (фото)

Курсанта с телесными повреждениями госпитализировали в больницу. Подозреваемому грозит до двенадцати лет лишения свободы, сообщили в ГБР.

Related video

По факту избиения военнослужащего на учебном полигоне в Кировоградской области было возбуждено уголовное производство. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Как сообщается, инцидент произошел еще 17 сентября. Во время занятий по огневой подготовке между инструктором и одним из курсантов возник конфликт.

В результате спора должностное лицо избило военнослужащего прикладом автомата. После чего с телесными повреждениями курсанта госпитализировали в больницу.

Позиция пострадавшего

Как информирует "Суспільне", пострадавшему военнослужащему Алексею 38 лет, он родом из Николаевской области. До войны мужчина работал в ІТ-сфере и, как частично пригодный по здоровью к службе в рядах ВСУ, он добровольно обратился в полк связи.

Важно

На Днепропетровщине избили военного: одним из нападавших оказался депутат (видео)

Мужчина рассказал, что его согласились взять на службу и предоставили рекомендательное письмо в ТЦК. Он прошел военно-врачебную комиссию в Ингульском "военкомате", который направил его в учебный центр воинской части А1890.

"Но мои командиры и инструкторы, игнорируя рекомендательное письмо, пытались силой заставить меня отправиться на службу в другую воинскую часть", — рассказал пострадавший.

По словам Алексея, в результате отказа возник словесный конфликт и на полигоне в Кировоградской области его избили.

Последствия избиения военнообязанного на полигоне Фото: Суспільне

"Ко мне применяли пытки, стреляя из табельного оружия. Мне нанесли серьезные травмы и непоправимый вред здоровью. Скорее всего в дальнейшем я не смогу выполнять свой воинский долг", — говорит мужчина, который лечится в Кировоградском областном госпитале ветеранов войны.

Как сообщает ГБР, уже на следующий день, 18 сентября, следователи открыли производство по ч. 5 ст. 426-1 УКУ.

Отметим, что превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения или в боевой обстановке, причинившее существенный вред, наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

Добавим, что на момент выхода материала официальных комментариев от воинской части, где произошел инцидент, не было.

Напомним, в сети появилось видео, как несколько юношей избили 40-летнего военного в Ивано-Франковске на Прикарпатье.

Позже правоохранители задержали трех мужчин, которые избили военнослужащего посреди улицы. Самому младшему фигуранту всего 17 лет.