В Ивано-Франковске толпа молодых людей жестоко избила военного: что известно

По факту драки прикарпатские полицейские начали уголовное производство. Пострадал 40-летний участник боевых действий.

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В сети появилось видео, как несколько юношей избили военного в Ивано-Франковске на Прикарпатье. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

На видео заметно, как группа молодых людей со спины напала на человека в военной форме, жестоко его избив. Также ударили и парня, который пытался защитить мужчину.

Причины нападения на военного пока неизвестны.

Что говорят в полиции

В среду, 11 сентября, правоохранителям позвонил житель города и сообщил, что стал свидетелем драки между молодыми людьми и мужчиной в военной форме, информируют в областной полиции.

Очевидец снял фрагмент схватки на мобильный телефон и передал видео следователям. Полицейские выехали на место происшествия, установили нескольких свидетелей конфликта, которых уже опросили.

Также установили личность потерпевшего. Им оказался 40-летний участник боевых действий. Как отмечается, в полицию мужчина пока не обращался.

Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение потерпевшего.

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Киеве избили митрополита Крымского и Симферопольского Климента, который по совместительству является военнослужащим ВСУ. Климент приехал в столицу по приглашению "Крымской платформы".

16 августа сообщалось, что полицейская в Киеве оскорбила ветерана войны. По словам Павла Якимчука, он увидел, что на месте для парковки лиц с инвалидностью остановился автомобиль без специальной наклейки, поэтому предложил подарить ее. После этого женщина в полицейской форме, которая сидела на пассажирском сиденье, начала в грубой форме диалог с военнослужащим.