В центре Киева избили священника-военнослужащего ВСУ: приехал на "Крымскую платформу" (фото)

Пострадавший Климент предполагает, что нападение было заранее спланировано, поскольку его избили на локации, где нет камер видеонаблюдения. В полиции уже начали проверку по факту ЧП.

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В Киеве ночью избили митрополита Крымского и Симферопольского Климента, который по совместительству является военнослужащим ВСУ. Деталями поделился военный журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале.

По его словам, Климент приехал в Киев на приглашение "Крымской платформы", которая проводится в среду, 11 сентября. Накануне вечером, в 23:00, он шел в направлении Михайловского монастыря, где имеет келью. В этот момент и произошло нападение.

"Трое людей возле монастыря остановили его и начали избивать. Он утверждает, что для того, чтобы священник остановился, кто-то из троих сказал: "Владыка, благословите!". Поэтому, как считает Климент, нападение было спланировано. Также об этом говорит и то, что для нападения было выбрано место, где нет камер наблюдения. Еще раз. Это — со слов Климента", — написал Андрей Цаплиенко.

В Киеве избили священника, который защищает Украину на фронте Фото: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS

Отдельно он призвал представителей правоохранительных органов разобраться с инцидентом, ведь не исключено, что нападающие являются лишь исполнителями, а организаторы скрываются.

Избиение священника-военного: реакция полиции

В полиции Киева с самого утра отреагировали на инцидент в центре столицы, который произошел накануне вечером. Правоохранители собираются установить все обстоятельства нападения.

Информацию про инцидент полицейские обнаружили во время мониторинга социальных сетей и в одном из Telegram-каналов было написано о том, что трое неизвестных напали на представителя церкви и бойца ВСУ по совместительству.

"Указанное событие зарегистрировано, продолжается проверка. На место выехала следственно-оперативная группа, которая общается с потерпевшим, и выясняет все обстоятельства. Дополнительная информация будет обнародована позже", — говорится в сообщении.

Напомним, 25 июня сообщалось, что в Днепре избили экс-военного KRAKEN. Правоохранители проводили розыскные мероприятия в пяти областях. На Днепропетровщине был задержан один из нападавших на бывшего военного Дмитрия Павлова.

27 августа сообщалось, что пьяный мужчина в Днепре напал на жену бойца ВСУ и пообещал избивать ее каждый раз, когда встретит. По словам Леси Волобуевой, произошел инцидент с ней 9 августа, когда она возвращалась с вечерней прогулки с собакой. Пьяный сосед пытался погладить домашнего питомца, но ему было отказано, из-за чего он не пустил пострадавшую домой. В результате история закончилась переломами и продолжилась в суде.