У центрі Києва побили священика-військовослужбовця ЗСУ: приїхав на "Кримську платформу" (фото)

Потерпілий Климент припускає, що напад був заздалегідь спланований, оскільки його побили на локації, де немає камер відеоспостереження. У поліції вже почали перевірку за фактом НП.

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У Києві вночі побили митрополита Кримського і Сімферопольського Климента, який за сумісництвом є військовослужбовцем ЗСУ. Деталями поділився військовий журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, Климент приїхав до Києва на запрошення "Кримської платформи", яка проводиться в середу, 11 вересня. Напередодні ввечері, о 23:00, він ішов у напрямку Михайлівського монастиря, де має келію. У цей момент і стався напад.

"Троє людей біля монастиря зупинили його і почали бити. Він стверджує, що для того, щоб священик зупинився, хтось із трьох сказав: "Владико, благословіть!". Тому, як вважає Климент, напад був спланований. Також про це говорить і те, що для нападу було обрано місце, де немає камер спостереження. Ще раз. Це — зі слів Климента", — написав Андрій Цаплієнко.

У Києві побили священика, який захищає Україну на фронті Фото: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS

Окремо він закликав представників правоохоронних органів розібратися з інцидентом, адже не виключено, що нападники є лише виконавцями, а організатори переховуються.

Побиття священика-військового: реакція поліції

У поліції Києва з самого ранку відреагували на інцидент у центрі столиці, який стався напередодні ввечері. Правоохоронці збираються встановити всі обставини нападу.

Інформацію про інцидент поліцейські виявили під час моніторингу соціальних мереж і в одному з Telegram-каналів було написано про те, що троє невідомих напали на представника церкви та бійця ЗСУ за сумісництвом.

"Зазначена подія зареєстрована, триває перевірка. На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка спілкується з потерпілим та з'ясовує всі обставини. Додаткову інформацію буде оприлюднено пізніше", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 25 червня повідомлялося, що в Дніпрі побили ексвійськового KRAKEN. Правоохоронці проводили розшукові заходи в п'яти областях. На Дніпропетровщині було затримано одного з нападників на колишнього військового Дмитра Павлова.

27 серпня повідомлялося, що п'яний чоловік у Дніпрі напав на дружину бійця ЗСУ і пообіцяв бити її щоразу, коли зустріне. За словами Лесі Волобуєвої, стався інцидент із нею 9 серпня, коли вона поверталася з вечірньої прогулянки із собакою. П'яний сусід намагався погладити домашнього вихованця, але йому було відмовлено, через що він не пустив постраждалу додому. У результаті історія закінчилася переломами і продовжилася в суді.