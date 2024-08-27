Пообіцяв бити щоразу: п'яний чоловік у Дніпрі напав на дружину бійця ЗСУ (фото, відео)

За словами Лесі Волобуєвої, стався інцидент із нею 9 серпня, коли вона поверталася з вечірньої прогулянки із собакою. П'яний сусід намагався погладити домашнього улюбленця, але йому було відмовлено, через що він не пустив постраждалу додому. У результаті історія закінчилася переломами і продовжилася в суді.

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У Дніпрі посеред вулиці п'яний чоловік міг побити українську активістку і дружину військовослужбовця Лесю Волобуєву. Про це жертва нападу написала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Жінка ділиться, що вона є свідомою громадянкою України, бере участь у мітингах на підтримку військовополонених і "Гроші на ЗСУ", а найголовніше — одружена з бійцем ЗСУ, який зараз перебуває у лікарні після важкого поранення і не може самостійно пересуватися.

Побиття дружини військовослужбовця у Дніпрі: початок історії

Увечері п'ятниці, 9 серпня, пише Леся Волобуєва, вона поверталася додому і стала жертвою нападу п'яного сусіда. Статися інцидент міг безпосередньо біля під'їзду.

"Повертаючись додому одного вечора, ти стаєш потерпілою просто біля свого під'їзду, бо твій п'яний сусід, будучи в компанії сім'ї та друга, безжально б'є тебе руками та ногами, а жодна "людина", що перебуває поруч, не має до цього діла, всі просто за цим спостерігають", — розповідає жертва.

У Дніпрі п'яний сусід міг побити дружину військовослужбовця Фото: Скриншот

Почалося все з того, розповідає потерпіла в окремому документі, де розписала всю історію, що вона вигулювала собаку та вже йшла додому, аж раптом чоловік у стані алкогольного сп'яніння нахилився, щоб погладити улюбленця, але господиня ввічливо заборонила це робити. Після цього нападник перегородив їй шлях додому і не пускав навіть після прохання. Ніхто із сусідів також не вийшов після криків про допомогу.

"Нападник піднімав руку вгору і поводився зухвало й агресивно. Мені здавалося, що він замахується на мене, щоб ударити. Я думала, що я можу зробити, щоб потрапити додому, оскільки мої прохання пропустити мене не діяли, і вирішила дати нападнику в пах, але через те, що він стояв вище, я не дістала до нього, від чого він почав сміятися наді мною. У той момент відчула запах алкоголю з його ротової порожнини", — продовжує Леся Волобуєва.

Далі постраждала була змушена дістати спрей-антиперспірант, щоб у разі загрози захистити себе. Коли п'яний сусід почав іти до неї, то дівчина застосувала його і спрей потрапив в очі жителю Дніпра. Другий чоловік, який перебував у цей момент поруч, схопив Лесю за руку і не відпускав її, поки його друг не отямився. Після цього і могло статися побиття.

"Я побачила, як чітко в мене летить міцно стиснутий кулак правої руки. Два удари припали в голову, від чого я одразу впала на землю. Нападник продовжив бити мене лежачу. Бив ногами. Мінімум 2 удари ногою. Інші 3 людини не намагалися зупинити або перешкодити нападнику. Коли він закінчив бити і відійшов, я спробувала встати і зрозуміла, що я вся в крові і що мені треба тікати... Нападник сказав, що буде бити мене щоразу, як побачить мене", — продовжує дружина військовослужбовця.

Діставшись до одного з охоронців, вона розповіла йому про те, що сталося, і той викликав поліцію з медиками. На місці дівчина впустила телефон.

На опублікованих у соціальній мережі Instagram кадрах можна побачити безпосередній момент нападу на жінку, який був знятий однією з камер спостереження.

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Наслідки побиття: що відомо

Серед фізичних наслідків Леся Волобуєва зазначила:

перелом правої руки, на яку наклали гіпс на місяць;

розбита голова — шви на 10 днів;

відколи на 7 передніх зубах, які потребують реставрації;

синці на голові та ногах.

Увага, кадри 18+!

У Дніпрі п'яний сусід міг побити дружину військовослужбовця Фото: Instagram

Судово-медична експертиза кваліфікувала ці травми як тілесні ушкодження середньої тяжкості. А от серед матеріальних наслідків — загублений телефон Apple iPhone 14 Pro, а також зламані сережки.

Відсутність реакції: як "допомогла" поліція

На місце злочину прибув 326-й наряд патрульної поліції, однак правоохоронці в результаті нічого не зробили, пише жертва, і поїхали далі після відвідування квартири нападника. У цей момент можливий нападник почав "голосно хвалитися", як він побив жінку і йому нічого за це не буде. Виявилося, що в нього вже є відкриті кримінальні справи, але він продовжує скоювати нові злочини. Слідча група на місце злочину так і не приїхала.

"Під час судових засідань він поводиться зухвало і вважає себе невинним, а свідки з його боку дають неправдиві свідчення, хоча є відео з камер спостережень, де все чітко і ясно видно. Зараз він перебуває під вартою, але дуже бажає вийти і намагатиметься все для цього зробити. У цій історії "Ти" — це я і моя історія, яка трапилася зі мною 09.08.2024", — продовжує Леся Волобуєва.

"П'яний сусід" із Дніпра: хто міг побити активістку

Скоїти злочин міг Дмитро Тимошенко 1982 року народження, продовжує розповідь жертва побиття. У нього є судимість і 2 відкриті кримінальні справи. На інші камери спостереження потрапили моменти, як за 10-15 хвилин після побиття дружини військовослужбовця він 2 рази дав ляпаса своїй дівчині, і це підтвердили сусіди, що перебували поруч.

Під час судових засідань підозрюваний заперечує свою провину і поводиться нахабно, за що отримує постійні зауваження. Також свідки, які стали на його бік, можуть давати неправдиві свідчення і стверджують, що постраждала була п'яна, але аналіз крові спростовує цю версію.

"У результаті суд ухвалює клопотання прокурора і поміщає Тимошенко під варту на 60 днів... Треба готуватися до апеляційного суду, робити розголос цієї справи і залучати військових, які перебувають у Дніпрі і хочуть своєю присутністю в залі суду показати, що таке неприпустимо: військові, борючись за незалежність країни, не повинні турбуватися про безпеку своїх рідних вдома і можуть довіритися правоохоронним органам. Поки що це не так", — підсумувала розповідь жінка.

Представники правоохоронних органів Дніпропетровської області ніяк не прокоментували інцидент на момент публікації матеріалу.

Нагадаємо, 16 серпня повідомлялося, що поліцейська в Києві образила ветерана війни. За словами Павла Якимчука, він побачив, що на місці для паркування осіб з інвалідністю зупинився автомобіль без спеціальної наклейки, тому запропонував подарувати її. Після цього жінка в поліцейській формі, яка сиділа на пасажирському сидінні, почала в грубій формі діалог із військовослужбовцем.

6 серпня повідомлялося, що в мережі розгорівся скандал через слова пастора про жінок у ЗСУ. За словами "молодіжного пастора" Марка Сергєєва, сьогодні в лавах ЗСУ служать 77 тисяч жінок, які нібито сплять із майже кожним своїм побратимом.