Пообещал избивать каждый раз: пьяный мужчина в Днепре напал на жену бойца ВСУ (фото, видео)

По словам Леси Волобуевой, произошел инцидент с ней 9 августа, когда она возвращалась с вечерней прогулки с собакой. Пьяный сосед пытался погладить домашнего питомца, но ему было отказано, из-за чего он не пустил пострадавшую домой. В результате история закончилась переломами и продолжилась в суде.

Related video

В Днепре посреди улицы пьяный мужчина мог избить украинскую активистку и жену военнослужащего Лесю Волобуеву. Об этом жертва нападения написала на своей странице в социальной сети Instagram.

Женщина делится, что она является сознательной гражданкой Украины, участвует в митингах в поддержку военнопленных и "Деньги на ВСУ", а самое главное — замужем за бойцом ВСУ, который сейчас находится в больнице после тяжелого ранения и не может самостоятельно передвигаться.

Избиение жены военнослужащего в Днепре: начало истории

Вечером пятницы, 9 августа, пишет Леся Волобуева, она возвращалась домой и стала жертвой нападения пьяного соседа. Произойти инцидент мог непосредственно возле подъезда.

"Возвращаясь домой однажды вечером, ты становишься потерпевшей прямо возле своего подъезда, потому что твой пьяный сосед, будучи в компании семьи и друга, безжалостно бьет тебя руками и ногами, а ни один "человек", который находится рядом, не имеет до этого дела, все просто за этим наблюдают", — рассказывает жертва.

В Днепре пьяный сосед мог избить жену военнослужащего Фото: Скриншот

Началось все с того, рассказывает потерпевшая в отдельном документе, где расписала всю историю, что она выгуливала собаку и уже шла домой, как вдруг мужчина в состоянии алкогольного опьянения наклонился, чтобы погладить питомца, но хозяйка вежливо запретила это делать. После этого нападающий преградил ей путь домой и не пускал даже после просьбы. Никто из соседей также не вышел после криков о помощи.

"Нападающий поднимал руку вверх и вел себя вызывающе и агрессивно. Мне казалось, что он замахивается на меня, чтобы ударить. Я думала, что я могу сделать, чтобы попасть домой, поскольку мои просьбы пропустить меня не действовали, и решила дать нападающему в пах, но из-за того, что он стоял выше, я не достала до него, от чего он начал смеяться надо мной. В тот момент почувствовала запах алкоголя из его ротовой полости", — продолжает Леся Волобуева.

Далее пострадавшая была вынуждена достать спрей-антиперспирант, чтобы в случае угрозы защитить себя. Когда пьяный сосед начал идти к ней, то девушка применила его и спрей попал в глаза жителю Днепра. Второй мужчина, который находился в этот момент рядом, схватил Лесю за руку и не отпускал ее, пока его друг не пришел в себя. После этого и могло произойти избиение.

"Я увидела, как четко в меня летит крепко сжатый кулак правой руки. Два удара пришлись в голову, от чего я сразу упала на землю. Нападающий продолжил бить меня лежащую. Бил ногами. Минимум 2 удара ногой. Другие 3 человека не пытались остановить или помешать нападающему. Когда он закончил бить и отошел, я попыталась встать и поняла, что я вся в крови и что мне надо бежать… Нападающий сказал, что будет бить меня каждый раз, как увидит меня", — продолжает жена военнослужащего.

Добравшись до одного из охранников она рассказала ему о произошедшем и тот вызвал полицию с медиками. На месте девушка обронила телефон.

На опубликованных в социальной сети Instagram кадрах можно увидеть непосредственный момент нападения на женщину, который был снят одной из камер наблюдения.

Внимание, кадры 18+!

Последствия избиения: что известно

Среди физических последствий Леся Волобуева отметила:

перелом правой руки, на которую наложили гипс на месяц;

разбитая голова — швы на 10 дней;

сколы на 7 передних зубах, которые нуждаются в реставрации;

синяки на голове и ногах.

Внимание, кадры 18+!

В Днепре пьяный сосед мог избить жену военнослужащего Фото: Instagram

Судебно-медицинская экспертиза квалифицировала эти травмы как телесные повреждения средней тяжести. А вот среди материальных последствия — утерянный телефон Apple iPhone 14 Pro, а также сломанные сережки.

Отсутствие реакции: как "помогла" полиция

На место преступления прибыл 326-й наряд патрульной полиции, однако правоохранители в результате ничего не сделали, пишет жертва, и уехали дальше после посещения квартиры нападающего. В этот момент возможный нападающий начал "громко хвастаться", как он избил женщину и ему ничего за это не будет. Оказалось, что у него уже есть открытые уголовные дела, но он продолжает совершать новые преступления. Следственная группа на место преступления так и не приехала.

"Во время судебных заседаний он ведет себя вызывающе и считает себя невиновным, а свидетели с его стороны дают ложные показания, хотя есть видео с камер наблюдений, где все четко и ясно видно. Сейчас он находится под стражей, но очень желает выйти и будет пытаться все для этого сделать. В этой истории "Ты" — это я и моя история, которая случилась со мной 09.08.2024", — продолжает Леся Волобуева.

"Пьяный сосед" из Днепра: кто мог избить активистку

Совершить преступление мог Дмитрий Тимошенко 1982 года рождения, продолжает рассказ жертва избиения. У него есть судимость и 2 открытых уголовных дела. На другие камеры наблюдения попали моменты, как спустя 10-15 минут после избиения жены военнослужащего он 2 раза дал пощечину своей девушке и это подтвердили соседи, которые находились рядом.

Во время судебных заседаний подозреваемый отрицает свою вину и ведет себя нагло, за что получает постоянные замечания. Также свидетели, которые заняли его сторону, могут давать ложные показания и утверждают, что пострадавшая была пьяная, но анализ крови опровергает эту версию.

"В результате суд принимает ходатайство прокурора и помещает Тимошенко под стражу на 60 дней… Надо готовиться к апелляционному суду, делать огласку этого дела и привлекать военных, которые находятся в Днепре и хотят своим присутствием в зале суда показать, что такое недопустимо: военные, борясь за независимость страны, не должны беспокоиться о безопасности своих родных дома и могут довериться правоохранительным органам. Пока это не так", — подытожила рассказ женщина.

Представители правоохранительных органов Днепропетровской области никак не прокомментировали инцидент на момент публикации материала.

Напомним, 16 августа сообщалось, что полицейская в Киеве оскорбила ветерана войны. По словам Павла Якимчука, он увидел, что на месте для парковки лиц с инвалидностью остановился автомобиль без специальной наклейки, поэтому предложил подарить ее. После этого женщина в полицейской форме, сидевшая на пассажирском сидении, начала в грубой форме диалог с военнослужащим.

6 августа сообщалось, что в сети разгорелся скандал из-за слов пастора о женщинах в ВСУ. По словам "молодежного пастора" Марка Сергеева, сегодня в рядах ВСУ служат 77 тысяч женщин, которые якобы спят с почти каждым своим побратимом.