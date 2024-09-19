На Днепропетровщине избили военного: одним из нападавших оказался депутат (видео)

В Першотравенске Днепропетровской области группа людей избила военнослужащего. Одним из причастных к нападению, как заявляют правоохранители, был местный депутат.

Related video

Происшествие произошло возле супермаркета по улице Независимости еще 14 августа в г. Першотравенске. Об этом информируют в главном управлении Нацполиции в Днепропетровской области.

Группа лиц напала на 24-летнего мужчину, нанеся ему телесные повреждения. Пострадавшим оказался военнослужащий.

Установлено, что среди нападавших был депутат Першотравенского городского совета.

По данному факту следователи отделения полиции № 3 Синельниковского РУП расследуют уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное группой лиц). Нападавшим грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Полиция не называет имя и фамилию депутата, но региональное издание "Днепр Оперативный" со ссылкой на собственные источники пишет, что речь идет о Романе Киселеве, известном по прозвищу "Копилка".

Как отмечается, мужчина уже имеет несколько судимостей и якобы "пользуется авторитетом среди местных уголовников". На момент публикации материала Киселев не комментировал информацию о возможной причастности к избиению военного.

В своих соцсетях Роман Киселев отмечает, что является общественным деятелем, меценатом, бизнесменом, а также президентом спортивного центра "Тайсон" и президентом ФК "Легион". Также он является одним из владельцев частного предприятия "СОЮЗ — 456", которое предоставляет услуги по перевозке.

Напомним, в Киеве избили митрополита Крымского и Симферопольского Климента, который также является военнослужащим ВСУ. Климент приехал в столицу по приглашению "Крымской платформы".

Также Фокус писал, что в Киеве нардеп дал пинка парню. Тот написал заявление в полицию.