На Дніпропетровщині побили військового: одним із нападників виявився депутат (відео)

У Першотравенську Дніпропетровської області група людей побила військовослужбовця. Одним з причетних до нападу, як заявляють правоохоронці, був місцевий депутат.

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Подія сталася біля супермаркету по вулиці Незалежності ще 14 серпня у м. Першотравенську. Про це інформують у головному управлінні Нацполіції у Дніпропетровській області.

Група осіб напала на 24-річного чоловіка, завдавши йому тілесних ушкоджень. Потерпілим виявився військовослужбовець.

Встановлено, що серед нападників був депутат Першотравенської міської ради.

За даним фактом слідчі відділення поліції № 3 Синельниківського РУП розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене групою осіб). Нападникам загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Поліція не називає ім'я та прізвища депутата, але регіональне видання "Дніпро Оперативний" з посиланням на власні джерела пише, що мова йде про Романа Кісельова, відомого за прізвиськом "Копілка".

Як зазначається, чоловік вже має декілька судимостей й нібито "користується авторитетом серед місцевих кримінальників". На момент публікації матеріалу Кісельов не коментував інформацію про можливу причетність до побиття військового.

У своїх соцмережах Роман Кісельов зазначає, що є громадським діячем, меценатом, бізнесменом, а також президентом спортивного центру "Тайсон" та президентом ФК "Легіон". Також він є одним з власників приватного підприємства "СОЮЗ — 456", яке надає послуги з перевезення.

Нагадаємо, у Києві побили митрополита Кримського і Сімферопольського Климента, який також є військовослужбовцем ЗСУ. Климент приїхав до столиці на запрошення "Кримської платформи".

Також Фокус писав, що у Києві нардеп дав копняка хлопцеві. Той написав заяву до поліції.