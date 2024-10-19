"Цей режим працює": голова НБУ озвучив прогноз щодо змін курсу

Структурний дефіцит валюти залишається, оскільки війна позбавила Україну третини економіки.

Related video

Голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний висловлює задоволення результатами першого року роботи режиму керованої гнучкості валютного курсу, який із 3 жовтня 2023 року замінив фіксований курс, запроваджений на початку повномасштабної агресії Росії в лютому 2022 року. Він не вважає, що наразі потрібні будь-які радикальні зміни. Про це він сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Жодних кардинальних змін не передбачається. Ми бачимо, що цей режим працює. Завдяки тому, що зміни в балансі між попитом і пропозицією визначають напрямок руху курсу, коригуються макроекономічні дисбаланси. Ринок адаптувався", — сказав він.

Пишний підкреслив, що НБУ постійно бере участь у ринкових операціях, оскільки структурний дефіцит валюти зберігається. Війна призвела до втрати третини економіки України, що створило величезні бюджетні потреби та значні вимоги до імпорту, тоді як експорт країни залишається обмеженим.

"Утім, ми бачимо, що втричі зросла глибина валютного ринку — обсяг операцій на міжбанку без участі Національного банку сьогодні близько $110 млн", — назвав глава центробанку ще один позитивний результат зміни режиму.

Він підкреслив, що вдалося розв'язати проблему множинності курсів: у деякі дні готівковий курс відхиляється від офіційного лише на 0,3%, а стабільна різниця не перевищує 1%. Тоді як за фіксованого курсу в окремі дні це відхилення доходило до 7%.

Пишний також вважає, що різнобічні коливання на ринку також повернули відчуття валютного ризику, а отже, населення і бізнес почали підходити відповідальніше до планування.

"Завдяки переходу до керованої гнучкості курс почав виконувати функцію поглинача шоків, а не генератора", — підкреслив він.

Голова Нацбанку прокоментував ослаблення офіційного курсу гривні за рік у новому режимі, яке становило близько 13%. Він зазначив, що якщо розглянути курс на готівковому ринку, тобто в сегменті, де населення купує і продає валюту, ослаблення становило 9%.

"Погодьтеся, це складно назвати "стрімким польотом гривні в девальвацію", яким нас лякали експерти "широкого профілю", що давно перетворили критику НБУ на професію", — зазначив Пишний.

Відповідаючи на запитання про ймовірність повернення до режиму фіксованого курсу, голова НБУ визнав, що така ймовірність існує й умови, за яких регулятору доведеться вдатися до такого кроку, "неважко уявити".

"Війна навчила бути готовим до будь-якого розвитку подій. Насправді, фактори, які можуть спричинити таку ситуацію, очевидні. Ми їх переживали в лютому 2022 року. Тоді наслідки російської агресії нам вдалося певним чином мінімізувати завдяки пакету антикризових заходів, одним з інструментів якого була фіксація курсу", — заявив Пишний.

Він відповів, що не знає, "чи попереду найгірше, чи ми вже його пережили", але підкреслив, що тепер накопичено дорогоцінний досвід.

"Крок за кроком ми відновлюємо ті позиції, які в нас забрала війна 24 лютого 2022 року, коли на нас обрушився "ідеальний шторм" і всі ризики стали реальністю. Ми навчилися ефективно адаптуватися до цих умов. Тому наразі ми не спостерігаємо жодних ознак, які б вказували на необхідність повернення до фіксації курсу", — підкреслив глава Нацбанку.

Нагадаємо, 28 серпня Міністерство фінансів повідомило, що в Україні банки починають поетапне впровадження нових форм фінансових санкцій для тих, хто порушує правила фінансового моніторингу.