"Этот режим работает": глава НБУ озвучил прогноз относительно изменений курса

Структурный дефицит валюты остается, поскольку война лишила Украину треть экономики.

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Глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный выражает удовлетворение результатами первого года работы режима управляемой гибкости валютного курса, который с 3 октября 2023 года заменил фиксированный курс, введенный в начале полномасштабной агрессии России в феврале 2022 года. Он не считает, что в настоящее время требуются какие-либо радикальные изменения. Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс- Украина".

"Никаких кардинальных изменений не предвидится. Мы видим, что этот режим работает. Благодаря тому, что изменения в балансе между спросом и предложением определяют направление движения курса, корректируются макроэкономические дисбалансы. Рынок адаптировался", — сказал он.

Пышный подчеркнул, что НБУ постоянно участвует в рыночных операциях, поскольку структурный дефицит валюты сохраняется. Война привела к потере трети экономики Украины, что создало огромные бюджетные потребности и значительные требования к импорту, в то время как экспорт страны остается ограниченным.

"Впрочем, мы видим, что в три раза выросла глубина валютного рынка – объем операций на межбанке без участия Национального банка сегодня около $110 млн", — назвал глава центробанка еще один положительный результат смены режима.

Он подчеркнул, что удалось решить проблему множественности курсов: в некоторые дни наличный курс отклоняется от официального всего на 0,3%, а стабильная разница не превышает 1%. В то время как при фиксированном курсе в отдельные дни это отклонение доходило до 7%.

Пышный также считает, что разносторонние колебания на рынке также вернули чувство валютного риска, а значит, население и бизнес начали подходить более ответственно к планированию.

"Благодаря переходу к управляемой гибкости курс начал выполнять функцию поглотителя шоков, а не генератора", – подчеркнул он.

Глава Нацбанка прокомментировал ослабление официального курса гривны за год в новом режиме, которое составило около 13%. Он отметил, что если рассмотреть курс на наличном рынке, то есть в сегменте, где население покупает и продает валюту, ослабление составило 9%.

"Согласитесь, это сложно назвать "стремительным полетом гривны в девальвацию", которым нас пугали эксперты "широкого профиля", давно превратившие критику НБУ в профессию", — отметил Пышный.

Отвечая на вопрос о вероятности возврата к режиму фиксированного курса, глава НБУ признал, что такая вероятность существует и условия, при которых регулятору придется прибегнуть к такому шагу, "нетрудно представить".

"Война научила быть готовым к любому развитию событий. На самом деле, факторы, которые могут повлечь за собой такую ​​ситуацию, очевидны. Мы их переживали в феврале 2022 года. Тогда последствия российской агрессии нам удалось определенным образом минимизировать благодаря пакету антикризисных мер, одним из инструментов которого была фиксация курса", — заявил Пышный.

Он ответил, что не знает, "впереди ли хуже всего, или мы уже его пережили", но подчеркнул, что теперь накоплен драгоценный опыт.

"Шаг за шагом мы восстанавливаем те позиции, которые у нас отняла война 24 февраля 2022 года, когда на нас обрушился "идеальный шторм" и все риски стали реальностью. Мы научились эффективно адаптироваться к этим условиям. Поэтому на данный момент мы не наблюдаем никаких признаков, указывающих на необходимость возвращения к фиксации курса", — подчеркнул глава Нацбанка.

Напомним, 28 августа Министерство финансов сообщило, что в Украине банки начинают поэтапное внедрение новых форм финансовых санкций для тех, кто нарушает правила финансового мониторинга.