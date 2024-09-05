Введут ли в Украине банкноту номиналом 5 тысяч гривен: в НБУ озвучили планы

Глава Нацбанка Андрей Пышный подтвердил, что НБУ также не намерен отказываться от мелких разменных монет.

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Национальный банк Украины в настоящее время не планирует выпуск новых банкнот, включая купюру номиналом 5000 гривен. Об этом заявил глава регулятора Андрей Пышный в интервью LIGA.net.

По его словам, существующие номиналы полностью соответствуют текущей экономической ситуации в стране.

Также Пышный подтвердил, что Национальный банк не намерен отказываться от мелких разменных монет.

"О деноминации – это отдельный вопрос, который мы постоянно анализируем, учитывая обращение монет, пока такого решения нет", – сказал он.

Напомним, 28 августа Министерство финансов сообщило, что в Украине банки начинают поэтапное внедрение новых форм финансовых санкций для тех, кто нарушает правила финансового мониторинга.

С 1 октября 2024 года Национальный банк Украины временно на полгода устанавливает лимит в 150 000 грн в месяц для переводов физических лиц "с карты на карту".