Введут ли в Украине банкноту номиналом 5 тысяч гривен: в НБУ озвучили планы
Глава Нацбанка Андрей Пышный подтвердил, что НБУ также не намерен отказываться от мелких разменных монет.
Национальный банк Украины в настоящее время не планирует выпуск новых банкнот, включая купюру номиналом 5000 гривен. Об этом заявил глава регулятора Андрей Пышный в интервью LIGA.net.
По его словам, существующие номиналы полностью соответствуют текущей экономической ситуации в стране.
Также Пышный подтвердил, что Национальный банк не намерен отказываться от мелких разменных монет.
"О деноминации – это отдельный вопрос, который мы постоянно анализируем, учитывая обращение монет, пока такого решения нет", – сказал он.
Напомним, 28 августа Министерство финансов сообщило, что в Украине банки начинают поэтапное внедрение новых форм финансовых санкций для тех, кто нарушает правила финансового мониторинга.
С 1 октября 2024 года Национальный банк Украины временно на полгода устанавливает лимит в 150 000 грн в месяц для переводов физических лиц "с карты на карту".