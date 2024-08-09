Нацбанк осовременил гривну: на банкнотах появился лозунг "Слава Украине! Героям слава!" (фото)

Деньги с новым дизайном заменят в обращении банкноты образцов 2014-2019 годов. Уже в августе будет напечатана новая партия 1000, 500 и 100-гривневых купюр.

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Национальный банк Украины выпустил модифицированные банкноты, дополнив их дизайн лозунгом современной Украины: "Слава Украине! Героям слава!". Об этом сообщили в НБУ.

Модифицированные банкноты, выпущенные к 33-й годовщине Независимости Украины, будут печататься для замены изношенных и поврежденных купюр и будут находиться в обращении вместе с другими банкнотами соответствующих номиналов предыдущих лет выпуска.

Постепенно эти модифицированные гривны заменят в обращении банкноты образцов 2014-2019 годов, поэтому гражданам не нужно специально обменивать банкноты старого образца.

"Национальная валюта вместе с другими государственными символами является атрибутом, который определяет независимое государство. Деньги — не просто платежное средство или мера стоимости. Это символы государства, которые каждый из нас ежедневно держит в руках. Поэтому, отдавая должное несокрушимости нашего народа, запечатлевая этот переломный момент в рождении украинской нации, который мы сегодня проживаем, мы добавляем на все банкноты наш лозунг, который звучит по всему миру", — цитируют в пресс-службе регулятора главу Национального банка Андрея Пышного.

Как выглядят модифицированные банкноты

В правой верхней части на оборотной стороне модифицированных банкнот размещен патриотический лозунг: "СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!". Соответственно все остальные элементы дизайна и защиты модифицированных банкнот соответствуют банкнотам номиналами 500 гривен образца 2015 года, 1 000 гривен образца 2019 года и 50 гривен образца 2019 года. На лицевой стороне модифицированных банкнот размещена подпись главы Национального банка Украины Андрея Пышного, на обратной — год выпуска.

Когда в обращении появятся модифицированные банкноты

В рамках планового выпуска Национальный банк постепенно будет вводить в обращение модифицированные банкноты:

с 08 августа 2024 года — номиналами 500 и 1000 гривен;

с 23 августа 2024 года — номиналом 50 гривен;

в последующие годы — номиналами 20, 100 и 200 гривен.

Напомним, что за лозунг "Слава Украине — героям слава!" в России грозит административная ответственность в виде штрафа до 2000 рублей или ареста на срок до 15 суток.

В мае президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что не приветствует использование фразы "Слава Украине!", сравнив ее с приветствиями хорватских и немецких нацистов.