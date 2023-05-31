"Не хочу слушать это": президент Хорватии раскритиковал приветствие "Слава Украине!"

Зоран Миланович сравнил украинское приветствие с немецким "Зиг Хайль" и хорватским "За дом готовы!", а также заявил, что западные политики используют его из-за того, что "они неграмотны".

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Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что не приветствует использование фразы "Слава Украине!", сравнив ее с приветствиями хорватских и немецких нацистов. Об этом пишет HRT.

Миланович сказал, что приветствие "Слава Украине!" напоминает немецкое "Зиг Хайль" и хорватское "За дом готовы!", используемые нацистами. По его мнению, разницы между "За дом готовы!" и "Слава Украине" нет.

Хорватский президент также заявил, что пытается искоренить использование лозунга "За дом готовы!"у себя в стране.

"Это такое же старое хорватское приветствие, как "Слава Украина" и "Зиг Хайль" — старые немецкие. Так что я не хочу слушать это в хорватских районах! То, что некоторые западные лидеры, особенно в Канаде, подсели на это из-за того, что они неграмотны или просто таковы, — я не буду", — заключил Миланович.

Напомним, что 12 марта СБУ установила личность украинского военнопленного, которого российские оккупанты расстреляли после фразы "Слава Украине". Им оказался боец 119-й отдельной бригады территориальной обороны Черниговской области Александр Мациевский.

Мы также сообщали, что 29 апреля в центре Киева на одном из админзданий Верховной Рады появился мурал с изображением Александра Мациевского. Военнослужащего изобразили по кадрам видео во время его казни — с сигаретой во рту, в форме ВСУ на сине-желтом фоне.

Еще мы писали о том, что 7 мая на территории Курской области Российской Федерации нашли беспилотник с надписью "Слава Украине". БПЛА нашли в 60 километрах от границы с Украиной, в районе деревни Полозовка.