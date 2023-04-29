"Слава Украине": в Киеве нарисовали мурал в честь расстрелянного Александра Мациевского (фото)

Автором арт-объекта, который появился на одном из админзданий Верховной Рады, является французский художник Кристиан Гуэми. Героя изобразили с сигаретой во рту и в форме ВСУ на сине-желтом фоне.

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В центре Киева на одном из админзданий Верховной Рады появился мурал с изображением воина роты огневой поддержки 163-го батальона теробороны Александра Мациевского. Фотографии опубликованы на сайте парламента 29 апреля.

Безоружного героя расстреляли российские захватчики за слова "Слава Украине". После начала большой войны он пошел на фронт добровольцем.

Мациевского изобразили по кадрам видео во время его казни — с сигаретой во рту, в форме ВСУ на сине-желтом фоне. Вверху художник поместил надпись "Слава Украине! Героям Слава!".

Мациевского изобразили по кадрам видео во время его казни

По словам главы аппарата Рады Вячеслава Штучного, мурал – это память для героев, которые каждый день отражают нападение агрессора и отдают за независимость и территориальную целостность Украины самое ценное – свою жизнь.

"Мы всегда должны помнить о подвиге каждого нашего героя, каждой героини, которые ценой всего приближают победу Украины над жестоким российским агрессором. Эта память должна увековечиться из поколения в поколение", – подчеркнул Штучный.

Автор мурала с Мациевским – француз Кристиан Гуэми

Автор мурала – француз Кристиан Гуэми, известный под псевдонимом С215. Во время визита во Францию в январе 2023 года украинские парламентарии посетили фотовыставку его работ у здания Национального собрания Франции. Именно там и возникла идея создания мурала в Киеве.

Зеленский присвоил Мациевскому звание Героя Украины

Гуэми уже делал муралы на улицах Львова, Житомира, Киева, Бучи, Гостомеля и Ирпеня Киевской области.

Сослуживцы Мациевского ранее рассказывали, как Герой Украины попал в плен к захватчикам. Мациевский и еще 15 человек хотели поддержать танковую бригаду, защищавшую северную часть Бахмута. Украинские военные попали под интенсивный обстрел россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил расстрелянному военному звание Героя Украины.

Мациевскому было 42 года, у него есть 19-летний сын. В МИД Украины рассказали, что он является гражданином Молдовы, в последнее время герой жил в городе Нежин Черниговской области.