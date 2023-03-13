Расстрелянный за "Слава Украине" Мациевский был гражданином Молдовы, — МИД

В Министерстве иностранных дел и по вопросам европейской интеграции Молдовы заявили, что казнь защитника Украины можно квалифицировать как военное преступление и выразили соболезнования родным погибшего.

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Украинский военный Александр Мациевский, которого расстреляли за слова "Слава Украине", является гражданином Молдовы. Эту информацию 13 марта подтвердило Министерство иностранных дел и по вопросам европейской интеграции Республики Молдова.

"После подтверждения украинской стороной факта, что казненным российскими солдатами украинским военным является Александр Мациевский, МИДЕИ решительно осуждает убийство гражданина Молдовы, деяние, которое можно квалифицировать как военное преступление и грубое нарушение международного гуманитарного права", — говорится в заявлении.

В профильном министерстве также выразили искренние соболезнования родным и близким Александра Мациевского. В ведомстве подчеркнули, что солидарны с чувствами украинского народа.

"Мы подтверждаем твердую позицию Республики Молдова по осуждению жестокой войны Российской Федерации против Украины", — заверили в МИДЕИ.

Напомним, мама расстрелянного россиянами Мациевского рассказала о своем сыне. Прасковья Демчук увидела казнь сына, успевшего перед смертью сказать "Слава Украине!", на видео в соцсетях. Последний раз она говорила с Александром 29 декабря 2022 года — за день до того, как он пропал без вести.

Кроме того, 12 марта СБУ окончательно подтвердила личность бойца, которого расстреляли за слова "Слава Украине". После проведения ряда экспертиз следователи установили, что погибшим является боец 119-й отдельной бригады ТрО Александр Мациевский. Его расстреляли за день до нового года.