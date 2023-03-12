СБУ окончательно подтвердила личность бойца, которого расстреляли за слова "Слава Украине"

После проведения ряда экспертиз следователи установили, что погибшим является боец 119-й отдельной бригады ТрО Александр Мациевский. Его расстреляли за день до нового года.

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Следователи Службы безопасности Украины остаточно определили имя погибшего бойца, которого оккупанты расстреляли после фразы "Слава Украине". Им оказался боец 119-й отдельной бригады территориальной обороны Черниговской области Александр Мациевский. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

После ряда экспертиз в ходе комплекса следственных действий удалось точно установить, что погиб именно боец 119-й бригады ТрО. В ходе расследования следователи опросили родственников и побратимов погибшего, а также отработали фото и видеоматериалы. Также портретная экспертиза подтвердила, что на кадрах расстрела именно Александр Мациевский.

Глава СБУ Василий Малюк заявил, что спецслужба работает над тем, чтобы установить и наказать всех причастных к преступлению.

Что известно о расстрелянном военнопленном ВСУ?

Александр Мациевский был призван на военную службу в марте 2022 года. С конца декабря его считали без вести пропавшим в районе Красной Горы в Донецкой области. СБУ удалось установить, что расстрел произошел 30 декабря 2022 года. Тело героя похоронили в феврале 2023 года.

"В настоящее время СБУ принимает комплексные меры по установлению военнослужащих России, совершивших это преступление. Досудебное расследование осуществляется по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны)", — заявляют в СБУ.

Напомним, 6 марта в сети появилось видео как оккупанты расстреляли украинского военнопленного за фразу "Слава Украине". В ОП заявили, что это пример "национальной никчемности и слабости" россиян.

9 марта глава ОП Андрей Ермак рассказал, что известно о смерти военнопленного ВСУ. По его словам, официальную версию озвучат спецслужбы.