СБУ остаточно підтвердила особу бійця, якого розстріляли за слова "Слава Україні"

Після проведення низки експертиз слідчі встановили, що загиблим є боєць 119 окремої бригади ТрО Олександр Мацієвський. Його розстріляли за день до Нового року.

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Слідчі Служби безпеки України визначили ім'я загиблого бійця, якого окупанти розстріляли після фрази "Слава Україні". Ним виявився боєць 119-ї окремої бригади територіальної оборони Чернігівської області Олександр Мацієвський. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Після низки експертиз під час комплексу слідчих дій вдалося точно встановити, що загинув саме боєць 119-ї бригади ТрО. Під час розслідування слідчі опитали родичів та побратимів загиблого, а також відпрацювали фото та відеоматеріали. Також портретна експертиза підтвердила, що на кадрах розстрілу саме Олександр Мацієвський.

Голова СБУ Василь Малюк заявив, що спецслужба працює над тим, щоб встановити та покарати всіх причетних до злочину.

Що відомо про розстріляного військовополоненого ЗСУ?

Олександр Мацієвський був призваний на військову службу у березні 2022 року. З кінця грудня його вважали зниклим безвісти в районі Червоної Гори в Донецькій області. СБУ вдалось встановити, що розстріл стався 30 грудня 2022 року. Тіло героя поховали у лютому 2023 року.

"Наразі СБУ вживає комплексних заходів щодо встановлення військовослужбовців Росії, які вчинили цей злочин. Досудове розслідування здійснюється за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни)", — заявляють у СБУ.

Нагадаємо, 6 березня у мережі з'явилося відео як окупанти розстріляли українського військовополоненого за фразу "Слава Україні". В ОП заявили, що це приклад "національної нікчемності та слабкості" росіян.

9 березня голова ОП Андрій Єрмак розповів, що відомо про смерть військовополоненого ЗСУ. За його словами, офіційну версію озвучать спецслужби.