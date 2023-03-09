Розстріл військовополоненого ЗСУ: в ОП розповіли, що відомо про особистість бійця

Українські бригади висувають власні версії з ім'ям загиблого, проте Андрій Єрмак під час спілкування із журналістами зауважив, що офіційна інформація згодом буде озвучена представниками спецслужб.

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Глава Офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував нові подробиці про особу розстріляного російськими окупантами бійця ЗСУ. Про це він заявив під час спілкування із журналістами, повідомляє портал РБК-Україна.

За його словами, ім'я українського військового, якого розстріляли російські загарбники, офіційно не встановлено. Спецслужби й офіційні державні відомства продовжують роботу над цим.

"Наразі відбуваються експертизи для того, щоб ім'я розстріляного військового було остаточно верифіковано. Коли це станеться, з остаточною відповідною інформацією вийде генпрокурор чи голова СБУ", — сказав Андрій Єрмак.

Розстріл українського полоненого російськими окупантами: версії бригад

6 березня у мережі з'явилося відео з бійцем ЗСУ, яке зняли російські загарбники. Докурюючи свою останню цигарку, українець вимовив фразу "Слава Україні", після чого пролунав гучний звук автоматної черги і чоловік упав на землю.

Особа жертви залишається досі нерозкритою, проте є кілька версій. 7 березня 30-а бригада заявила, що на ролику зображений їхній боєць Тимофій Шадура, проте заступниця голови Міноборони Ганна Маляр одразу дала коментар із цього приводу. Інформація не підтверджена й точна особа загиблого все ще встановлюється.

8 березня регіональне управління Сил ТрО "Північ" ЗСУ висунуло власну версію, що загиблим міг бути боєць 153 батальйону 119 окремої бригади ТрО Чернігівської області Олександр Мацієвський, але інформація також вимагає підтвердження.