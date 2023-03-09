Расстрел военнопленного ВСУ: в ОП рассказали, что известно о личности бойца

Украинские бригады выдвигают собственные версии с именем погибшего, однако Андрей Ермак во время общения с журналистами подметил, что официальная информация со временем будет озвучена представителями спецслужб.

Related video

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал новые подробности о личности расстрелянного российскими оккупантами бойца ВСУ. Об этом он заявил во время общения с журналистами, сообщает портал РБК-Украина.

По его словам имя украинского военного, которого расстреляли российские захватчики, официально не установлено. Спецслужбы и официальные государственные ведомства продолжают работу над этим.

"Сейчас происходят экспертизы для того, чтобы имя расстрелянного военного было окончательно верифицировано. Когда это произойдет, с окончательной соответствующей информацией выйдет генпрокурор или глава СБУ", — сказал Андрей Ермак.

Расстрел украинского пленного российскими оккупантами: версии бригад

6 марта в сети появилось видео с бойцом ВСУ, которое сняли российские захватчики. Докуривая свою последнюю сигарету украинец произнес фразу "Слава Украине", после чего раздался громкий звук автоматной очереди и мужчина упал на землю.

Личность жертвы остается по сей день нераскрытой, однако есть несколько версий. 7 марта 30-я бригада заявила, что на ролике запечатлен их боец Тимофей Шадура, однако заместитель главы Минобороны Анна Маляр сразу дала комментарий по этому поводу. Информация не подтвержденная и точная личность погибшего все еще устанавливается.

8 марта региональное управление Сил ТрО "Север" ВСУ выдвинуло собственную версию, что погибшим мог быть боец 153 батальона 119 отдельной бригады ТрО Черниговской области Александр Мациевский, но информация также требует подтверждения.