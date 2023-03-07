Расстрел украинского пленного за слова "Слава Украине": в ВСУ раскрыли имя убитого бойца

По предварительным данным, это был военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады. В Генштабе пообещали, что смерть украинского воина не останется безнаказанной.

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В Вооруженных силах Украины назвали имя военнопленного, которого расстреляли российские солдаты за фразу "Слава Украине". По предварительным данным, это был военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского Шадура Тимофей Николаевич. Об этом рассказали в пресс-службе бригады.

Сообщается, что боец ВСУ считается пропавшим без вести с 3 февраля после боев в районе Бахмута Донецкой области.

В данный момент тело погибшего военного находится на оккупированной территории. Окончательное подтверждение его личности будет установлено после того, как его вернут на подконтрольную часть Украины и проведут экспертизы.

"Командование 30-й отдельной механизированной бригады и побратимы Героя выражают искренние соболезнования его родным и близким. Месть будет неотвратимой", — сказано в сообщении.

В то же время в Генштабе ВСУ заявили, что расстрел безоружного военнопленного — циничное и дерзкое пренебрежение Нормами международного гуманитарного права и обычаев войны.

"Так поступают ничтожные убийцы, но не воины. Российские оккупанты в очередной раз показали, что главной их целью в Украине является только зверское истребление украинцев", — считают в командовании.

В ведомстве также сказали, что смерть украинского воина не останется безнаказанной.

"Но мы сделаем это законным и справедливым способом — на поле боя, в суде или в международном трибунале. С холодной головой, с соблюдением правил войны и с честью мы обязательно отомстим за каждого", — пообещали в Генштабе.

Напомним, 6 марта стало известно, что российские военные сняли на видео, как расстреляли украинского военнопленного за слова "Слава Украине". По словам главы ОП Ермака, это пример "национальной никчемности и слабости" россиян. У Зеленского пообещали, что военные, причастные к этому, понесут наказание.

7 марта журналистка София Кочмар-Тимошенко рассказала, что нашла сестру погибшего, но не стала раскрывать ее личность. Семья украинского военного попросила "тишины". Другой журналист Василий Крутчак заявил, что убитым бойцом может быть Тимофей Шадура.