"Это его голос": военного, сказавшего "Слава Украине" перед расстрелом, узнала сестра, — СМИ

Журналистка Кочмар-Тимошенко нашла сестру погибшего, но не стала раскрывать ее личность. Семья украинского военного попросила "тишины". По данным журналиста Крутчака, убитым бойцом может быть Тимофей Шадура.

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Украинского пленного военнослужащего, который перед своим расстрелом успел сказать "Слава Украине", опознала его сестра. Об этом у себя в Facebook в ночь на 7 марта написала локальный продюсер BBC и журналистка София Кочмар-Тимошенко.

По словам журналистки, она нашла сестру военного, которого расстреливают на видео.

"Сестра говорит — "100 процентов — это мой брат. Это его глаза, голос и то, как он курил сигарету", — рассказала Кочмар-Тимошенко.

При этом журналистка не стала раскрывать ее личность.

Как отметила Кочмар-Тимошенко, женщина попросила подождать, пока на связь выйдут побратимы бойца с фронта. Также сестра рассказала, что хочет быть с матерью с самого утра, чтобы поддержать ее.

Позже продюсер BBC сделала еще одну публикацию, в которой объяснила, что семья погибшего просит "тишины".

"Шесть членов семьи уверены, что это их брат и сын. Я уже была по дороге к ним, но сестра говорит: "Маме очень плохо, просим тишины!" — написала Кочмар-Тимошенко.

В то же время, журналист Василий Крутчак написал в Facebook, что убитым военным может быть Тимофей Шадура.

"Только что разговаривал по телефону с сестрой Тимофея, Ольгой. Она сообщила, что на 90% уверена, что мужчина, которого расстреляли, является ее братом", — уточнил он.

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Расстрел бойца, сказавшего "Слава Украине!"

6 марта блогер и волонтер Сергей Стерненко опубликовал в своем Twitter видео, на котором видно, как россияне расстреляли украинского военного, который перед этим сказал "Слава Украине".

Где и когда было снято видео пока неизвестно.

В Офисе президента пообещали выяснить, кто участвовал в расстреле украинца и наказать россиян за очередное военное преступление.

"Военные преступления культивируются в России. И отбеливаются их пропагандой и мифами о "нацистах". Убийство человека, попавшего в плен — еще один пример этого", — написал у себя в соцсетях глава ОП Андрей Ермак.

Напомним, хэштег Slava Ukraini возглавил мировые тренды Twitter. Меньше чем за сутки в социальной сети опубликовали более 87 тысяч твитов, посвященных украинскому военнопленному, которого российские оккупанты расстреляли после его слов "Слава Украине".