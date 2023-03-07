"Це його голос": військового, який сказав "Слава Україні" перед розстрілом, упізнала сестра, — ЗМІ

Журналістка Кочмар-Тимошенко знайшла сестру загиблого, але не розкривала її особистість. Сім'я українського військового попросила "тиші". За даними журналіста Крутчака, убитим бійцем може бути Тимофій Шадура.

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Українського полоненого військовослужбовця, який перед своїм розстрілом встиг сказати "Слава Україні", впізнала його сестра. Про це у Facebook у ніч на 7 березня написала локальна продюсерка BBC і журналістка Софія Кочмар-Тимошенко.

За словами журналістки, вона виявила сестру військового, якого розстрілюють на відео.

"Сестра каже — "100 відсотків — це мій брат. Це його очі, голос і те, як він курив цигарку", — розповіла Кочмар-Тимошенко.

При цьому журналістка не стала розкривати її особистість.

Як зазначила Кочмар-Тимошенко, жінка попросила почекати, доки на зв'язок вийдуть побратими бійця з фронту. Також сестра розповіла, що хоче бути з матір'ю з самого ранку, щоби підтримати її.

Пізніше продюсерка ВВС зробила ще одну публікацію, в якій пояснила, що сім'я загиблого просить "тиші".

"Шість членів сім'ї впевнені, що це їхній брат і син. Я вже була по дорозі до них, але сестра каже: "Мамі дуже погано, просимо тиші!" — написала Кочмар-Тимошенко.

У той же час журналіст Василь Крутчак написав у Facebook, що вбитим військовим може бути Тимофій Шадура.

"Щойно розмовляв телефоном із сестрою Тимофія, Ольгою. Вона повідомила, що на 90% впевнена, що чоловік, якого розстріляли, є її братом", — уточнив він.

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Розстріл бійця, який сказав "Слава Україні!"

6 березня блогер та волонтер Сергій Стерненко опублікував у своєму Twitter відео, на якому видно, як росіяни розстріляли українського військового, який перед цим сказав "Слава Україні".

Де і коли було знято відео наразі невідомо.

В Офісі президента пообіцяли з'ясувати, хто брав участь у розстрілі українця та покарати росіян за черговий воєнний злочин.

"Воєнні злочини культивуються в Росії. І відбілюються їх пропагандою та міфами про "нацистів". Вбивство людини, яка потрапила в полон — ще один приклад цього", — написав у себе в соцмережах голова ОП Андрій Єрмак.

Нагадаємо, хештег Slava Ukraini очолив світові тренди Twitter. Менше ніж за добу у соціальній мережі опублікували понад 87 тисяч твітів, присвячених українському військовополоненому, якого російські окупанти розстріляли після його слів "Слава Україні".