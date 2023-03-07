Розстріл військовополоненого: хештег "Слава Україні!" очолив світові тренди Twitter

Відучора в соцмережі з'явилося понад 87 тисяч твітів, присвячених убитому окупантами бранцю, який став ще одним символом героїчної боротьби українців.

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Хештег Slava Ukraini очолив світові тренди Twitter — менше ніж за добу, у соціальній мережі опублікували понад 87 тисяч твітів, присвячених українському військовополоненому, якого російські окупанти розстріляли після його слів "Слава Україні".

"Важко підібрати якісь слова. Нелюдське варварське обличчя нашого ворога чітко видно усьому світу. Єдине, що нам залишається, це витерти висохлі сльози і продовжувати працювати для перемоги. Усі разом. Спочивайте з миром. Спочивай з миром. Слава Україні. Героям слава!" — написав шоумен і волонтер Сергій Притула у своєму Twitter-акаунті.

"Російські солдати страчували українського військовослужбовця за крик "слава Україні". Вони створили ще одного героя", — написав один із користувачів Twitter.

Розстріл українського військовополоненого

Нагадаємо, відео розстрілу окупантами українського військового, який перебував у полоні, опублікував у соцмережах блогер і громадський активіст Сергій Стерненко. На записі захисник України каже на камеру "Слава Україні". У відповідь лунає автоматна черга, і полонений падає на землю.

Реакція України на розстріл військовополоненого

Того ж дня на відео відреагували у Зеленського. Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що окупантам не вдасться уникнути відповідальності за свої злочини. Він зазначив, що військові ЗС РФ виправдовують злочини боротьбою з "нацистами", проте насправді вони є лише прикладом "національної нікчемності".

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець надіслав відео своїм іноземним колегам.

"Росії доведеться відповідати за кожен скоєний воєнний злочин. Розстріл українського військовослужбовця, який потрапив у полон, — це порушення Женевських конвенцій. Це виявлення ницості і підлості", — заявив омбудсмен.

Також 6 березня Служба безпеки України зареєструвала кримінальне провадження за фактом порушення законів звичаїв війни.

"Навіть у війни є закони. Є норми міжнародного права, якими систематично нехтує злочинний російський режим. Але рано чи пізно за злочином буде покарання. Усі причетні відповідатимуть перед Законом", — заявив генпрокурор Андрій Костін.

У своєму вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський сказав: "Ми знайдемо вбивць".

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, звернувся до прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана з вимогою негайно розпочати розслідування воєнного злочину Росії.