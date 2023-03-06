"Ми знайдемо вбивць": Зеленський відреагував на розстріл українського полоненого (відео)

Український президент заявив, що народ не забуде подвигів своїх героїв та висловив подяку всім, хто захищає нашу країну від російських окупантів.

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Президент України Володимир Зеленський прокоментував відео, на якому російські військовослужбовці відкрили автоматну чергу за українським військовополоненим, яке вимовило слова "Слава Україні!". Відповідне відеозвернення український лідер опублікував у своєму Telegram-каналі.

“Сьогодні з'явилося відео, як окупанти по-звірячому вбили воїна, який хоробро сказав їм у вічі: “Слава Україні!” Хочу, щоб ми всі разом, у єдності, відповіли на його слова: “Герою слава! Героям слава! Україні слава! "І ми знайдемо вбивць", — заявив Зеленський.

[ + – ] Звернення Володимира Зеленського

Володимир Зеленський також додав, що Україна не забуде подвигів своїх героїв, життя яких дали свободу нашій країні. Президент висловив подяку всім, хто захищає Україну від російської агресії.

"Вічна пам'ять та повага всім українським героям різних часів, які мріяли та боролися за свободу для України!", — підсумував український лідер.

Розстріл українського полоненого: що відомо

У понеділок, 6 березня, військовослужбовці ЗС РФ розстріляли українського полоненого солдата після слів "Слава Україні!" Про це стало відомо з відео, опублікованого блогером та волонтером Сергієм Стерненком у Twitter.

"Ще один воєнний злочин росіян. Українського солдата захопили в полон. Після того як він сказав "Слава Україні", росіянин застрелив його і зняв це на відео", — написав Стерненко.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розіслав згадане відео своїм іноземним колегам, наголосивши, що розстріл полоненого є порушенням женевської конвенції.

На інцидент також відреагував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Дипломат звернувся до прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана із закликом розпочати розслідування військового злочину ЗС РФ.

У пресслужбі Офісу Генерального прокурора повідомили, що СБУ зареєструвала кримінальне провадження за ст. 438 ч. 2 ККУ – порушення законів та звичаїв війни у зв'язку з розстрілом беззбройного українського військовополоненого.