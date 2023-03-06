Розстріляли за "Слава Україні": СБУ розпочала розслідування за порушення звичаїв війни

Генпрокурор Андрій Костін запевнив, що росіяни понесуть відповідальність за порушення міжнародного права. За його словами, на війні також є свої закони.

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Правоохоронці розслідуватимуть вбивство українського військового, зняте на відео, як порушення законів та звичаїв війни. Служба безпеки України зареєструвала відповідне кримінальне провадження. Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.

"Відео жорстокого та зухвалого розстрілу беззбройної людини сьогодні сколихнуло суспільство. Головне слідче управління СБУ зареєструвало кримінальне провадження за ст. 438 ч. 2 ККУ — порушення законів та звичаїв війни. Процесуальне керівництво здійснюватимуть прокурори Офісу Генерального прокурора", — поділились в офісі Генпрокурора.

Відео, про яке йдеться, Фокус не публікує з етичних міркувань. На ньому видно чоловіка у військовій формі, що курить цигарку. Він гучно промовляє "Слава Україні" в камеру, після чого чутно автоматичну чергу — невідомий падає на землю.

"Навіть у війни є закони. Є норми міжнародного права, якими систематично нехтує злочинний російський режим. Та рано чи пізно за злочином буде кара. Усі причетні відповідатимуть перед Законом", — заявив генпрокурор Андрій Костін.

Розстріл військовополоненого: що вже відомо

Відео, опубліковане блогером Сергієм Стерненком, прокоментував голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Посадовець заявив, що росіяни понесуть відповідальність за скоєні воєнні злочини. За словами Єрмака, загарбники виправдовують їх міфами про нацистів, нав’язаними пропагандою.

Пізніше омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що надіслав відео як доказ чергового воєнного злочину Росії своїм колегам з різних країн світу. Посадовця обурило, що росіяни вбили людину за слова, які нині викликають повагу та шану у світі. "Розстріл українського військовослужбовця, який потрапив у полон, — це порушення Женевських конвенцій", — заявив Лубінець.