Розстріл полоненого українця за "Слава Україні": омбудсмен заявив, що надіслав відео партнерам

Дмитро Лубінець заявив, що зняте вбивство полоненого є порушенням Женевських конвенцій та підтвердженням чергового воєнного злочину Росії.

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Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець надіслав відео, на якому російські військові відкривають вогонь по полоненому після його слів "Слава Україні", своїм іноземним колегам. Про це він повідомив на своїх сторінках у соцмережах.

"Росії доведеться відповідати за кожен скоєний воєнний злочин. Розстріл українського військовослужбовця, який потрапив у полон, — це порушення Женевських конвенцій. Це виявлення ницості та підлості", — заявив омбудсмен.

Лубінець повідомив, що відправив відео розстрілу українського оборонця міжнародним партнерам та колегам з різних країн світу. За його словами, воно є підтвердженням чергового воєнного злочину, скоєного російськими загарбниками.

"Коли у всьому світі слова "Слава Україні" викликають шану, повагу та гордість, росіяни за українське гасло розстрілюють… Дуже боляче дивитися на те, що роблять з нашими людьми окупанти. Мета України, як і всього демократичного світу, — притягнення Російської Федерації до відповідальності", — заявив Лубінець.

Розстріл українця за "Слава Україні": що вже відомо

Відео розстрілу окупантами українського військового, що перебував у полоні, опублікував у соцмережах блогер та волонтер Сергій Стерненко. На записі захисник України говорить на камеру гасло "Слава Україні". У відповідь лунає автоматна черга, і полонений падає на землю.

"Ще один воєнний злочин росіян. Українського солдата захопили в полон. Після того як він сказав "Слава Україні", росіянин застрелив його і зняв це на відео", — написав Стерненко.

Пізніше на відео відреагували в Офісі президента. Голова ОП Андрій Єрмак наголосив, що у росіян не вийде уникнути відповідальності за свої злочини. За його словами, армійці РФ виправдовують воєнні злочини боротьбою з "нацистами", однак насправді вони є лише прикладом "національної нікчемності" самих росіян.

Нагадаємо, 6 березня пресслужба Національної поліції повідомила, що встановлені причетні до розстрілу цивільних автівок в Ірпені окупанти. 5 та 6 березня 2022 року під час спроб евакуюватись з міста загинуло 9 українців, ще 12 отримали поранення. Правоохоронці оголосили про підозри трьом військових Росії та ідентифікували ще 20, щодо причетності яких збирають докази.

Також 6 березня пресслужба Енергоатому повідомила планування росіянами відступу з ЗАЕС. На станцію приїхали російські "фахівці атомної галузі", які складають списки обладнання, що армійці РФ мають "демонтувати" та забрати з собою.