"Розстріляний маршрут": поліція встановила винних у вбивстві цивільних на Київщині (відео)

Правоохоронці повідомили, що за 5 та 6 березня 2022 року російські військові розстріляли 10 цивільних автівок. В ті дні загинуло 9 українців.

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Поліціянти встановили хронологію подій розстрілу цивільного населення у Київській області 5 та 6 березня 2022 року та повідомили про підозри окупантам. Внаслідок обстрілу цивільних машин російськими армійцями на Київщині загинуло 9 осіб, ще 12 отримали поранення. Про це розповіли у пресслужбі Національної поліції України.

Слідчі поліції встановили трьох військових ЗС РФ, причетних до розстрілу колони цивільних автівок на виїзді з міста Ірпінь Київської області. Про підозру повідомили командиру розвідувальної роти 173-го окремого розвідувального батальйону та двом військовослужбовцям 137-го гвардійського парашутно-десантного полку 106-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії.

[ + – ] Підозрюваний у причетності до розстрілу цивільних авто в Ірпені окупант Фото: Нацполіція [ + – ] Підозрюваний у причетності до розстрілу цивільних авто в Ірпені окупант Фото: Нацполіція [ + – ] Підозрюваний у причетності до розстрілу цивільних авто в Ірпені окупант Фото: Нацполіція [ + – ] Підозрюваний у причетності до розстрілу цивільних авто в Ірпені окупант Фото: Нацполіція

"Звірства і знущання окупантів над цивільними уже нікого не дивують. Але те, що вони робили з людьми, ніколи нікого не залишить байдужим. І основне завдання правоохоронців — ідентифікувати воєнних злочинців і притягнути їх до відповідальності як в українських, так і в міжнародних судах", — заявили у Нацполіції.

Окрім того, поліціянти ідентифікували ще 20 окупантів, щодо причетності та злочинів яких нині збирають доказову базу. Згодом їм також оголосять про підозри.

"За вбивства, зґвалтування, катування та мародерство їм загрожує покарання аж до довічного позбавлення волі", — розповіли у пресслужбі.

Хронологія подій

За словами старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Нацполіції Івана Дулкая, 5 березня минулого року загарбники намагались штурмувати місто Ірпінь на Київщині з кількох напрямків. Перший батальйон 137-го полку 106-ї дивізії через ліс вийшов до мікрорайону Стоянка-2 та прямував до Романівського мосту.

На вулиці Незалежності російські військові почали розстрілювати автівки місцевих. Спочатку відкрили вогонь по машині "Рено Трафік", в якій знаходилось двоє людей. Пасажир авто загинув на місці, а у водія були поранені руки. Потім загарбники розстріляли авто "Рено Мастер", в якому місцевий мешканець намагався вивезти своїх літніх батьків.

"Вони проїжджали біля будівлі дитячого садка номер 12 та зупинилися, коли побачили російську військову техніку. Російські війська з бронетранспортерів відкрили по них вогонь. 65-річний батько загинув на місці, а мати отримала поранення", — повідомив Дулкай.

Того ж дня, за словами слідчого, російські військові 173-го окремого розвідувального батальйону та 137-го гвардійського парашутно-десантного полку зайняли блокпост на вулиці Олега Кошового. Ця дорога була єдиною можливою для евакуації з міста.

Першими у засідку окупантів потрапили місцеві на "Мерседесі" та "Хюндай Сонаті": у першій машині обидві людини загинули на місці, людина з другої отримала поранення. Також слідчий розповів про тортури над місцевим мешканцем. З охоронця одного з будинків російські військові намагались вибити те, чого він не знав.

"Військові РФ вибивали з чоловіка інформацію, якою той не володів, потім відвезли його в захоплену раніше будівлю, зв’язали, допитували, били. Не отримавши бажаного результату, застосували до нього тортури: підвісили за ногу на мотузці та утримували в такому положенні понад 10 годин, тож чоловік отримав серйозні травми", — розповів Дулкай.

[ + – ] Відео Нацполіції про ростріл цивільних машин окупантами в Ірпіні

Зранку 6 березня окупанти відкрили вогонь по машині "Джип Патріот" з автоматичної зброї. Машина заглухла, і російські військові повели усіх на допит. Як встановили поліціянти, саме тоді, о 7:30 окупанти почали розстріл цілої колони авто на виїзді з міста.

Місцеві зібрали 12 автівок для евакуації та збирали бажаючих, хто не мав "колес". Машини позначили аркушами з написати "Діти" та "Евакуація".

"Першим в колоні рухався автомобіль "Ауді А5", в якому перебував водій та сім’я з півторарічною дитиною. В автомобіль прилетіла граната, від чого права передня частина вибухнула. Водій загинув на місці. А пасажир ще довгий час лежав на землі та помирав від отриманих поранень. Жінці з дитиною вдалося вижити та не отримати серйозних травм", — повідомив слідчий.

За "Ауді" їхало ще чотири автомобілі, які під вогнем окупантів наїжджали на перешкоди та опинялись у пастці. Другою та третьою у колоні були машини подружжя: чоловік та дружина розділились, щоб допомогти виїхати більшій кількості людей. У "БМВ" з чоловіком за кермом знаходились двоє дітей та 59-річна жінка. Літня мешканка загинула на місці від поранення у серце.

Чоловік вийшов з машини з піднятими руками та просив підійти до машини своєї коханої. Окупанти наказали лягти на землю та віддати мобільний телефон, направивши на нього зброю. у "Хонді" загинула його дружина та отримали серйозні поранення троє пасажирів.

[ + – ] Розстріляна окупантами на Київщині цивільна автівка Фото: Нацполіція [ + – ] Розстріляна окупантами на Київщині цивільна автівка Фото: Нацполіція [ + – ] Розстріляна окупантами на Київщині цивільна автівка Фото: Нацполіція [ + – ] Розстріляна окупантами на Київщині цивільна автівка Фото: Нацполіція [ + – ] Розстріляна окупантами на Київщині цивільна автівка Фото: Нацполіція [ + – ] Розстріляна окупантами на Київщині цивільна автівка Фото: Нацполіція [ + – ] Розстріляна окупантами на Київщині цивільна автівка Фото: Нацполіція [ + – ] Розстріляна окупантами на Київщині цивільна автівка Фото: Нацполіція [ + – ] Розстріляна окупантами на Київщині цивільна автівка Фото: Нацполіція [ + – ] Розстріляна окупантами на Київщині цивільна автівка Фото: Нацполіція

Четвертою у колоні рухався "Рено Сандеро", в якому знаходилось п’ятеро людей. Вони були родичами пасажирів з другої та третьої автівок. Внаслідок обстрілу окупантами, за даними поліції, у тому "Рено" загинула 60-річна жінка, двоє чоловіків були поранені.

"Коли постріли трохи стихли, я підняла голову подивитися назад на маму і побачила, що вона вся в крові… Нам крикнули виходити з піднятими руками та лягати на землю. Ще з попередньої машини, з "Хонди", вийшов брат мого чоловіка. В нього куля потрапила прямо біля ока, він кричав їм: "Що ви робите?". Один із росіян крикнув на нього: "Не кричи, ти мене бісиш, я тебе зараз застрелю", — згадує пасажирка четвертої автівки Людмила.

У п’ятому авто, також "Джип Патріот", намагалось виїхати подружжя з двома дітьми. Попри наліплені аркуші з усіх боків з написом "Діти" машину також обстріляли. Поранення отримали усі окрім однорічної дитини, яку жінка прикрила собою.

"Після розстрілу транспортних засобів російські військові вивели з автомобілів всіх, хто міг самостійно йти, та відвели до захопленого будинку, де утримували кілька годин. Через деякий час окупанти вирішили відпустити людей, які залишилися живі, але при цьому вони не дозволили забрати важкопоранених, які лежали на землі та повільно помирали. Як і не дозволили забрати тіла загиблих… Іншим автомобілям, які рухалися в колоні, вдалося зупинитися вчасно, розвернутися та врятуватися від російського вогню", — розповів слідчий.

Нагадаємо, сьогодні, 6 березня блогер та волонтер Сергій Стерненко опублікував відео розстрілу військовополоненого окупантами. Українець сказав "Слава Україні", за що військовий РФ відкрив по ньому вогонь. У Офісі президента прокоментували вбивство українського захисника. "У Росії культивуються воєнні злочини. І вони виправдовуються пропагандою та міфами про "нацистів". Вбивство військовополоненого — ще один приклад цього", — сказав голова ОП Андрій Єрмак.

Раніше, 3 березня, співробітники кіберполіції викрили злочинну групу, що брала кредити на зниклих безвісти та полонених військових. Зловмисники отримували дані про мобільні номери українських оборонців, з якими немає зв’язку, та використовували їхні банківські картки для заробітку. На захисників України оформлювали кредитні рахунки, а також наявні на картках гроші переказували собі. Організатору угрупування загрожує до 8 років за ґратами.