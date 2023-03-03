Поліція викрила злочинців, що брали кредити на зниклих та полонених військових (відео)
У кіберполіції повідомили, що організатору злочинної групи загрожує до 8 років за ґратами. Зловмисники заробили на фінансових операціях понад 2 млн гривень.
Правоохоронці викрили злочинну групу, учасники якої переказували собі гроші з карт українських військових та брали на них кредити. Обирали таких, з ким немає зв'язку: полонених або зниклих безвісти. Про це повідомила пресслужба кіберполіції.
"Троє осіб отримували дані про мобільні номери військовослужбовців, із якими втратили зв’язок рідні або тих, хто наразі перебуває у полоні. Зловмисники здійснювали перевипуск SIM-карт і перевіряли, чи є перевипущені номери фінансовими", — розповіли правоохоронці.
Потім, за інформацією поліціянтів, злочинці отримували доступ до онлайн-банкінгу українських оборонців. Учасники злочинної групи переказували собі наявні на рахунках гроші. Окрім того, вони відкривали кредитні картки та привласнювали кошти звідти.
"За попередніми даними, угрупованню вдалося отримати доступ до мобільних номерів понад 20 військовослужбовців, які знаходяться в полоні або зникли безвісти. Загальна сума збитків становить понад 2 мільйони гривень", — заявили у кіберполіції.
Правоохоронці затримали організатора злочинної групи, якого підозрюють у шахрайстві. За це йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
"Після проведення заходів буде надана правова кваліфікація дій усіх фігурантів", — пояснили поліціянти.
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