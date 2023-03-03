Поліція викрила злочинців, що брали кредити на зниклих та полонених військових (відео)

У кіберполіції повідомили, що організатору злочинної групи загрожує до 8 років за ґратами. Зловмисники заробили на фінансових операціях понад 2 млн гривень.

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Правоохоронці викрили злочинну групу, учасники якої переказували собі гроші з карт українських військових та брали на них кредити. Обирали таких, з ким немає зв'язку: полонених або зниклих безвісти. Про це повідомила пресслужба кіберполіції.

"Троє осіб отримували дані про мобільні номери військовослужбовців, із якими втратили зв’язок рідні або тих, хто наразі перебуває у полоні. Зловмисники здійснювали перевипуск SIM-карт і перевіряли, чи є перевипущені номери фінансовими", — розповіли правоохоронці.

Потім, за інформацією поліціянтів, злочинці отримували доступ до онлайн-банкінгу українських оборонців. Учасники злочинної групи переказували собі наявні на рахунках гроші. Окрім того, вони відкривали кредитні картки та привласнювали кошти звідти.

[ + – ] Відео Кіберполіції з обшуку злочинців, що заробляли на картках зниклих військових

"За попередніми даними, угрупованню вдалося отримати доступ до мобільних номерів понад 20 військовослужбовців, які знаходяться в полоні або зникли безвісти. Загальна сума збитків становить понад 2 мільйони гривень", — заявили у кіберполіції.

Правоохоронці затримали організатора злочинної групи, якого підозрюють у шахрайстві. За це йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

"Після проведення заходів буде надана правова кваліфікація дій усіх фігурантів", — пояснили поліціянти.

Нагадаємо, сьогодні, 3 березня, у Москві знайшли вбитим Андрія Ботіков, одного з розробників російської вакцини "Супутник V" від COVID-19. У росЗМІ повідомлялось, що чоловіка задушили поясом.

Раніше, 2 березня, в Національній поліції повідомили, що у Бородянці на Київщині виявили ще три тіла місцевих мешканців. Чоловік, який знайшов загиблих та поховав, виїхав пізніше за кордон. Однак наразі він повернувся в Україну, тож звернувся до правоохоронців з інформацією про поховання. За даними поліціянтів, в регіоні знайдено вже щонайменше 1373 тіла місцевих, 197 з них — неідентифіковані.