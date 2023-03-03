Задушили поясом: у Москві вбито творця вакцини "Супутник V", який отримав нагороду від Путіна

Вбивство сталося у жертви вдома – співробітника дослідницького центру ім. Гамалії задушив 29-річний рецидивіст.

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На північному заході Москви вбили одного з розробників російської вакцини від коронавірусу COVID-19 "Супутник V" Андрія Ботікова. Про це повідомляє російський портал РІА «Новости» з посиланням на свої джерела.

Офіційно ім'я вбитого не називається, але одне з джерел заявило прямо, що загиблим в результаті побутової сварки виявився один із творців вакцини "Супутник V" Андрій Ботіков, 1974 року народження

Факт вбивства підтверджено, однак особу жертви не розкривають. За словами старшого помічника керівника московського главку СК РФ Юлії Іванової, 2 лютого 29-річний чоловік посварився з господарем квартири на вулиці Рогова, а потім задушив його поясом.

Іванова також заявила, що під час допиту затриманий визнав свою провину. Виявилося, що раніше його вже притягали до кримінальної відповідальності за тяжкий злочин, але за який саме – не уточнюється. Тепер йому загрожує 15 років ув'язнення.

У Національному дослідному центрі епідеміології та мікробіології ім. Гамалії розповіли, що Андрій Ботіков працював найстаршим науковим співробітником. Президент РФ Володимир Путін вручав йому нагороду за розробку вакцини "Супутник V".

Що таке вакцина "Супутник V"

Російська комбінована векторна вакцина, як заявляється, призначена для профілактики коронавірусу COVID-19. Вакцина була зареєстрована 11 серпня 2020 року МОЗ РФ. В основі вакцини використаний аденовірусний вектор із вбудованим у нього фрагментом генетичного матеріалу SARS-CoV-2, що має інформацію про структуру S-білка шипа вірусу. Вакцина зареєстрована у 67 країнах, серед яких Бразилія, Аргентина, Мексика, Казахстан, Монголія, Білорусь, Молдова та інші. Україна, більшість країн Європейського союзу, США та Канада, Китай, Австралія та інші не стали реєструвати "Супутник V" та використовувати його для вакцинації населення.

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