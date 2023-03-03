Задушили ремнем: в Москве убит создатель вакцины "Спутник V", который получил награду от Путина

Убийство произошло у жертвы дома — сотрудника исследовательского центра им. Гамалеи задушил 29-летний рецидивист.

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На северо-западе Москвы убили одного из разработчиков российской вакцины от коронавируса COVID-19 "Спутник V" Андрея Ботикова. Об этом сообщает российский портал РИА Новости со ссылкой на свои источники.

Официально имя убитого не называется, но один из источников заявил прямо, что погибшим в результате бытовой ссоры оказался один из создателей вакцины "Спутник V" Андрей Ботиков, 1974 года рождения

Факт убийства подтвержден, однако личность жертвы не раскрывают. По словам старшего помощника руководителя московского главка СК РФ Юлии Ивановой, 2 февраля некий 29-летний мужчина поссорился с хозяином квартиры на улице Рогова, а затем задушил его ремнем.

Иванова также заявила, что во время допроса задержанный признал свою вину. Оказалось, что ранее он его уже привлекали к уголовной ответственности за тяжкое преступление, но за какое именно – не уточняется. Теперь ему грозит 15 лет лишения свободы.

В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи рассказали, что Андрей Ботиков работал старшим научным сотрудником. Президент РФ Владимир Путин вручал ему награду за разработку вакцины "Спутник V".

Что такое вакцина "Спутник V"

Российская комбинированная векторная вакцина, как заявляется, предназначена для профилактики коронавируса COVID-19. Вакцина была зарегистрирована 11 августа 2020 года Минздравом РФ. В основе вакцины использован аденовирусный вектор со встроенным в него фрагментом генетического материала SARS-CoV-2, имеющим в себе информацию о структуре S-белка шипа вируса. Вакцина зарегистрирована в 67 странах, среди которых Бразилия, Аргентина, Мексика, Казахстан, Монголия, Беларусь, Молдова и прочие. Украина, большинство стран Европейского союза, США и Канада, Китай, Австралия и другие не стали регистрировать "Спутник V" и использовать его для вакцинации населения.

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