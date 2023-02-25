В Москве задержали десятки подростков из "ЧВК Редан", устроивших массовые драки (видео)

Молодые люди утверждают, что не имеют отношения к военной компании, а стиль переняли из популярного аниме.

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В Москве российская полиция массово задерживает подростков из новой группы "ЧВК Редан". Подробности сообщает Telegram-канал Baza.

"ЧВК Редан" против "цб не мит"

Правоохранители задерживают молодых людей после драк в торговых центрах "Авиапарк" и "Маркос-Молл", участниками которых стали последователи молодежной субкультуры под названием "ЧВК Редан". Их атрибутами стали изображения паука с цифрой "4", а также длинные волосы. СМИ сообщает, что полицейским приказали задерживать всех людей с такими приметами.

Движение "ЧВК Редан" уходит корнями в японское аниме "Hunter x Hunter", где действует преступная организация "Геней Редан", также называемая "Пауком" или "Призрачной труппой". Ее символом является паук с цифрой "4". Представители субкультуры называют себя неформалами, выступают против футбольных фанатов, мигрантов и выходцев с Кавказа. Они говорят, что не ассоциируют себя с частной военной компанией, а называются так лишь "в шутку".

По данным Baza, 19 февраля в фудкорте "Авиапарка" произошел конфликт между "ЧВК Редан" и другими молодыми людьми, якобы, из-за стульев. По данным сайта "Москва онлайн", вторая группа называется "цб не мит" — она заявляет, что занимается "антипропагандой", а по факту мешает подросткам собираться на Цветочном бульваре и в Китай-городе.

Охрана не справилась: вмешалась полиция

Произошла стычка, после которой участники конфликта назначили новую встречу. На следующий день в "Авиапарке" собрались сотни человек, устроивших массовую драку. Полицейские начали разгонять и дерущихся, только вечером 24 февраля в ТЦ правоохранители задержали 30 человек. Подростков это не остановило, и они договорились встретиться уже в "Маркос-Молле". Там произошла еще одна крупная потасовка, по итогам которой правоохранители задержали еще около 20 человек, большинство из них — школьники возрастом 15 лет.

Как пишет "Москва онлайн", глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в произошедшем. В пресс-релизе отмечается, что охрана торговых центров никак не отреагировала на массовые драки и не попыталась их прекратить. Сейчас полиция дежурит у метро и внутри торговых центров.

Ранее стало известно, что в России создают новую ЧВК под названием "Ястреб". По данным Генштаба ВСУ, таким образом ФСБ и Минобороны России пытается снизить популярность "ЧВК Вагнер".

14 февраля украинские и российские футболисты устроили драку в Турции. Игроки закарпатского клуба "Минай" столкнулись с коллегами из ярославского "Шинника", проживающими с ними в одном отеле.