Украинские и российские футболисты устроили массовую драку в отеле в Турции, — росСМИ

Спортсмены из закарпатской команды "Минай" спрашивали у своих коллег из страны-агрессора, почему они не выходят на митинги и не выступают против политики Кремля.

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В понедельник, 13 февраля, в турецком отеле Royal Seginus произошла массовая драка между российскими и украинскими футболистами. Об этом пишет российское интернет-издание Baza.

Как отмечается, конфликт начался между спортсменами из закарпатской команды "Минай" и представителями российской команды "Шинник" из Ярославля.

Футболисты обеих команд проживают в одном отеле.

[ + – ] Команда "Шинник" из Ярославля тренируется в Турции Фото: Baza

По версии издания, вчера вечером несколько футболистов из Украины стали интересоваться у россиян, почему они не выходят на митинги и не протестуют против преступной политики Кремля. Сначала в инцидент вмешались сотрудники отеля и драки удалось избежать, однако позже спортсмены схлестнулись в лифте, что привело к массовой потасовке.

В гостиничный комплекс вызвали полицию, однако правоохранительные органы не стали задерживать футболистов.

Baza рассказывает, что в результате драки пострадало четверо россиян.

После случившегося в отеле на постоянной основе дежурят двое сотрудников полиции и дополнительные наряды охраны.

В соцсетях и на сайте украинской команды никаких сообщений о драке в турецком отеле на момент выхода новости не было. Украинская ассоциация футбола также пока не комментировала произошедшее.

Напомним, в июле 2022 года турист из России требовал от украинок не разговаривать на украинском языке в турецком отеле. Пьяный мужчина приставал к двум женщинам из Харькова, всячески их оскорбляя. Администрация гостиничного комплекса и полиция встали на сторону украинок.