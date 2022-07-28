В турецком отеле турист из РФ требовал от украинок не говорить на "х**ляцком" (видео)

После инцидента две женщины из Харькова добились, чтобы россиянина выселили из отеля. Администрация гостиничного комплекса и полиция встали на сторону украинок.

В одном из отелей Турции с двумя отдыхающими из Харькова произошел неприятный инцидент. В гостиничном комплексе к ним пристал турист из российского города Брянск, потребовавший, чтобы женщины перестали общаться на украинском языке. Об этом сообщается в харьковских пабликах.

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Как рассказали пострадавшие, в лифте отеля россиян стал задавать девушкам вопросы – откуда они и когда приехали. Туристки отмечают, что разговаривали исключительно на украинском языке.

Через час он снова подошел к харьковчанкам, потребовал от них не говорить на "хо**

яцком" и угрожал. Ситуация повторялась несколько раз.

На опубликованном девушками видео слышно, что россиянин разговаривал с девушками в неподобающей форме, используя маты и непристойные выражения. Также в ролике мужчина говорит, что это его первый день отдыха в Турции.

Украинки обратились к администрации отеля, вызвали гидов и полицию, которые полностью поддержали девушек.

"[Они] приняли коллективное решение выселить русское быдло из отеля. С жандармами составил форму о насильственном обращении к женщинам, что может сыграть роль запрета въезда в Турцию в будущем", – рассказали туристки из Харькова.

Напомним, на курорте турецкого города Алания в отеле Quattro Beach между российскими и польскими посетителями завязалась драка на почве вторжения РФ в Украину. При этом охранники отеля молча наблюдали за происходящим и не вмешивались до приезда полиции.

Еще в мае президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Турцию и Грецию за прием туристов из РФ. Глава государства признал, что турецкие власти поддерживают Украину, однако вместе с тем он вынужден обращать их внимание на то, что зарабатывать на российском туризме "не совсем справедливо".