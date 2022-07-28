У турецькому готелі турист з РФ вимагав від українок не говорити "х**ляцькою" (відео)

Після інциденту дві жінки з Харкова досягли, щоб росіянина виселили з готелю. Адміністрація готельного комплексу та поліція стали на бік українок.

В одному з готелів Туреччини з двома відпочивальниками з Харкова стався неприємний інцидент. У готельному комплексі до них причепився турист із російського міста Брянськ, який вимагав, щоб жінки перестали спілкуватися українською мовою. Про це повідомляється у харківських пабліках.

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Як розповіли постраждалі, у ліфті готелю росіян почав ставити дівчатам питання — звідки вони і коли приїхали. Туристки зазначають, що розмовляли виключно українською мовою.

За годину він знову підійшов до харків'янок, вимагав від них не говорити "х**ляцькою" і погрожував. Ситуація повторювалася кілька разів.

На опублікованому дівчатами відео чути, що росіянин розмовляв із дівчатами у неналежній формі, використовуючи мати і непристойні вирази. Також у ролику чоловік каже, що це його перший день відпочинку в Туреччині.

Українки звернулися до адміністрації готелю, викликали гідів і поліцію, які повністю підтримали дівчат.

"[Вони] ухвалили колективне рішення виселити російське бидло з готелю. Із жандармами склав форму про насильницьке звернення до жінок, що може зіграти роль заборони в'їзду в Туреччину в майбутньому", — розповіли туристки з Харкова.

Нагадаємо, на курорті турецького міста Аланія в готелі Quattro Beach між російськими та польськими відвідувачами почалася бійка на ґрунті вторгнення РФ в Україну. При цьому охоронці готелю мовчки спостерігали за подіями і не втручалися до приїзду поліції.

Ще в травні президент України Володимир Зеленський розкритикував Туреччину та Грецію за прийом туристів з РФ. Глава держави визнав, що турецька влада підтримує Україну, проте водночас він змушений звертати їхню увагу на те, що заробляти на російському туризмі "не зовсім справедливо".