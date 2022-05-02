"Це подвійні стандарти": Зеленський розкритикував Туреччину та Грецію за прийом туристів з РФ

Президент визнав, що турецька влада підтримує Україну, проте водночас він змушений звертати їхню увагу на те, що заробляти на російському туризмі "не зовсім справедливо".

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Президент України Володимир Зеленський розкритикував Туреччину та Грецію за прийом російських туристів на тлі повномасштабного вторгнення РФ. Про це він сказав в інтерв'ю грецькому каналу EPT, опублікованому в неділю, 1 травня.

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Зеленський зазначив, що російські туристи привозили протягом довгих років багато грошей у Туреччину та Грецію, і ця тенденція триває.

"Ми вважаємо, що вони (росіяни) заробляють на крові, а потім ці гроші везуть. Така ж сама в Туреччині ситуація. З одного боку Туреччина є посередником і підтримує Україну важливими кроками. А з іншого боку, ми бачимо, як, наприклад, готує паралельно кілька туристичних шляхів. Спеціально для російського туризму", — сказав глава держави.

Крім цього, Зеленський наголосив, що для того, щоб вибудовувати дружні відносини з країнами, він, як президент України, має бути відвертим із керівництвами інших країн.

"Я, як президент, повинен про це говорити, що так просто не можна. Не можна так ставитись. Це подвійні стандарти. Це не зовсім справедливо. І тому я звертаю увагу Туреччини саме на такі процеси і вважаю, що так не може бути. Потрібно обирати — ти за правду чи…" — наголосив глава держави.

Нагадаємо, представник найбільшого європейського туроператора Tui Tantur надіслав готельним комплексам у Туреччині, з якими він співпрацює, вимогу про негайне скасування броні для російських відпочивальників.

Також ми писали, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган має намір запросити глав Росії та України Володимира Путіна та Володимира Зеленського для переговорів у Стамбул чи Анкару.