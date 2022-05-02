"Это двойные стандарты": Зеленский раскритиковал Турцию и Грецию за прием туристов из РФ

Президент признал, что турецкие власти поддерживают Украину, однако вместе с тем он вынужден обращать их внимание на то, что зарабатывать на российском туризме "не совсем справедливо".

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Турцию и Грецию за прием российских туристов на фоне полномасштабного вторжения РФ. Об этом он сказал в интервью греческому каналу EPT, опубликованному в воскресенье, 1 мая.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Зеленский отметил, что российские туристы привозили на протяжении долгих лет много денег в Турцию и Грецию и эта тенденция продолжается.

"Мы считаем, что они (россияне) зарабатывают на крови, а потом эти деньги везут. Такая же в Турции ситуация. С одной стороны Турция выступает как посредник и поддерживает Украину важными шагами. А с другой стороны, мы видим, как, например, готовит параллельно несколько туристических путей. Специально для российского туризма", — сказал глава государства.

Помимо этого Зеленский подчеркнул, что для того, чтобы выстраивать дружеские отношения со странами, он, как президент Украины, обязан быть откровенен с руководствами других стран.

"Я, как президент, должен об этом говорить, что так просто нельзя. Нельзя так относиться. Это двойные стандарты. Это не совсем справедливо. И поэтому я обращаю внимание Турции именно на такие процессы и считаю, что так не может быть. Нужно выбирать — ты за правду или…" — отметил глава государства.

Напомним, представитель крупнейшего европейского туроператора Tui Tantur направил гостиничным комплексам в Турции, с которыми он сотрудничает, требование о немедленной отмене брони для российских отдыхающих.

Также мы писали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен пригласить глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского для переговоров в Стамбул или Анкару.