Tui Tantur требует отменить брони туров для российских отдыхающих в Турции

Отмена броней будет действовать как минимум до 31 мая. В России считают, что туроператор "не сможет диктовать условия отелям".

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Представитель крупнейшего европейского туроператора Tui Tantur направил гостиничным комплексам в Турции, с которыми он сотрудничает, требование о немедленной отмене брони для российских отдыхающих. Об этом пишет турецкое издание о туризме Turizm Gazetesi со ссылкой на письмо финансового менеджера Tantur Travel Джезми Озкана.

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Письмо с таким требованием компания отослала туроператорам в странах Балтии: TI Travel LLC, TI Baltics SIA и Borublita.

В письме уточняется, что такая ситуация будет сохраняться до 31 мая, после чего ежемесячно 20 числа компания будет информировать об условиях поселения на следующий месяц.

Издание также сообщает, что российское подразделение компании TUI Tantur в Турции было закрыто, сотрудников уволили, а их компьютеры заблокировали.

После начала полномасштабной войны в Украине, Tui Россия прекратила свое существование. 10 марта компания стала работать в РФ под новой торговой маркой Fun&Sun.

Между тем, в России считают, что инициатива туроператора не сработает. Как пишет издание TourDom.ru, "TUI Tantur, входящий в TUI Group, должен следовать общему санкционному тренду и дистанцироваться от "токсичных партнеров". Однако это не значит, что он диктует отелям, каких туристов принимать, а каких нет".

Действительно, еще 15 апреля издание Airport Haber сообщило, что в Анталии до конца мая появится новая авиакомпания Southwind, которая будет заниматься перевозкой российских туристов. Издание отмечает, что причиной появления авиакомпании стал тот фактор, что война РФ в Украине негативно скажется на туристическом бизнесе Турции. Создание авиакомпании необходимо, "чтобы не оставлять российский рынок пустым и не перекрывать туристический поток из этой страны в Турцию", — пишет автор статьи.

Напомним, IT-компании в России не могут купить необходимую вычислительную технику, даже бывшую в употреблении. В скором времени с серверами, работающими на основе российских процессоров "Байкал" и "Эльбрус", будут возникать проблемы, так как запасы чипов заканчиваются, а новых поставок не предвидится.

Ранее Фокус писал, что тысячи люксовых авто для РФ застряли в Бельгии.