Россия осталась без "мозгов". IT-компании не могут купить серверы, запасы на исходе

Российские компании из IT-сферы не имеют возможности приобрести необходимую вычислительную технику, даже бывшую в употреблении.

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Крупная технологичная компания VK (ранее носившая название Mail.ru Group) попросила российское Министерство цифровой трансформации поспособствовать закупке "десятков тысяч серверов". Об этом сообщает издание "Коммерсант".

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Издание пишет, что VK направила официальное письмо в Минцифры с просьбой помочь в найти поставщика, способного продать "десятки тысяч серверов". Компания не в состоянии самостоятельно провести такую закупку как нового, так и бывшего в употреблении зарубежного оборудования. Это означает, что рынок для российских компаний полностью закрыт. СМИ также акцентируют, что VK остро нуждается в вычислительной технике, — серверах и системах хранения данных, — так как нагрузка на инфраструктуру резко увеличилась. По словам представителей VK, в увеличении нагрузки на инфраструктуру "виноваты" пользователи, активность которых существенно возросла.

Источник из правительства РФ сообщило журналистам, что в скором времени с серверами, работающими на основе российских процессоров "Байкал" и "Эльбрус", будут возникать проблемы, так как запасы чипов заканчиваются, а новых поставок не предвидится.

"По словам собеседника, VK не может закупить на рынке коммерческие партии вычислительной техники, необходимой как для обеспечения текущей работы сервисов компании, так и для масштабирования IT-инфраструктуры", — пишет медиа.

Российское Минцифры признало наличие данной проблемы и сообщило, что совместно с Минпромторгом "принимают меры", чтобы госсектор и частные компании получили необходимую технику российского производства в том объеме, который им необходим. Представители Минпромторга заявили, что никаких проблем с поставками и запасами оборудования нет.

СМИ предполагают, что проблемы чисто технического характера есть и у "Яндекса", так как компания "приостановила" инвестирование новых сервисов как в РФ, так и за рубежом, во многом из-за санкций.

Источник, работающий на рынке обработки данных сообщил медиа, что на сегодняшний день в России невозможно приобрести новое оборудование в том объеме, который необходим для коммерческих партий. По его словам б/у техника была раскуплена еще в начале марта, даже несмотря на то, что цены на нее были завышены. А новую и вовсе купить невозможно.

В некоторых IT-компаниях считают, что российские производители справятся с проблемой и выпустят столько вычислительной техники, сколько потребует российский рынок, однако журналисты не уверены в этом, так как большинство опрошенных игроков рынка уверили, что "запасы российских производителей вычислительной техники тоже на исходе".

Ранее мы сообщали о том, что российские разработчики только через 30 лет смогут достичь того же уровня, что и мировые производители процессоров.

Также Фокус сообщал, по каким причинам в РФ не смогут отстроить собственное производство чипов, работающее столь же эффективно, как китайское.